Os bebedouros oferecerão água potável nas opções natural e gelada, além de um ponto de hidratação exclusivo para pets. Para o diretor-presidente da Dae Jundiaí, Daniel Bocalão, a ampliação dos equipamentos promove saúde, bem-estar e qualidade de vida à população. "Os pontos de hidratação ampliam o acesso gratuito à água potável em locais de grande circulação de pessoas. Com a instalação de novos equipamentos, vamos levar esse benefício para ainda mais moradores e visitantes", destaca.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliará os pontos públicos de hidratação da cidade com a instalação de novos equipamentos no Eloy Chaves, na avenida dos Imigrantes e no CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão.

A Dae já iniciou o processo de aquisição dos novos equipamentos, que serão instalados nos próximos meses. Com a ampliação, Jundiaí passará a contar com sete pontos públicos de hidratação distribuídos em diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso gratuito à água potável. Já é possível encontrar bebedouros no Centro, no Vale Azul e na Avenida Nove de Julho.

"O incentivo à prática esportiva, ao lazer e à ocupação dos espaços públicos faz parte da qualidade de vida que queremos proporcionar à população. A ampliação dos pontos de hidratação é mais uma ação que torna esses ambientes mais acolhedores, confortáveis e acessíveis para todos", afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

Enquanto os novos equipamentos são preparados para instalação, a Dae também realizará a reinstalação dos bebedouros do Vale Azul e de um dos pontos da Avenida Nove de Julho, que foram removidos temporariamente para manutenção técnica.