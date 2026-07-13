13 de julho de 2026
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PRÁTICA EM PEDIATRIA

Hospital São Vicente amplia atuação como hospital de ensino

Por Da redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Hospital São Vicente
Pela primeira vez, estudantes e residentes de Pediatria da FMJ passam a atuar no Pronto Atendimento
Pela primeira vez, estudantes e residentes de Pediatria da FMJ passam a atuar no Pronto Atendimento

A partir deste mês, o Pronto Atendimento da Ponte São João passa a integrar os cenários de prática da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), recebendo, pela primeira vez, alunos do internato e médicos residentes para atuação supervisionada na unidade, na área da pediatria.

A iniciativa consolida o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) em sua atuação como hospital de ensino e fortalece a parceria entre as duas instituições, além de ampliar as oportunidades de formação prática dos futuros médicos e especialistas, permitindo que vivenciem a rotina de um serviço de atendimento pediátrico. 

Ao mesmo tempo, a presença da equipe contribui com a assistência da unidade, especialmente nos períodos de maior demanda por atendimentos pediátricos durante o inverno, quando há aumento da incidência de doenças respiratórias, frequentes entre crianças e adolescentes nessa época do ano.

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Segundo o responsável pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) do Hospital São Vicente, Ewerton Galdeano, a novidade representa um importante avanço para a instituição. "Este momento é de grande relevância tanto para o Hospital São Vicente quanto para a Faculdade de Medicina de Jundiaí, pois evidencia o fortalecimento da parceria entre as duas instituições. A integração dos alunos do internato e dos residentes aos atendimentos representa um passo significativo na evolução da assistência e na consolidação da relação entre ensino e serviço".
 
À frente da supervisão dos estudantes está a pediatra e docente da FMJ, Dra. Poliana Molinari, que acompanhará os internos e residentes durante as atividades desenvolvidas no PA da Ponte São João. Essa vivência aproxima a formação acadêmica da realidade encontrada pelos médicos após a graduação, proporcionando aos futuros profissionais maior segurança e preparo para o exercício da profissão.
 
Segundo o professor e médico preceptor da FMJ, Dr. Mauricio Loureiro, "É fundamental que os alunos vivenciem a rotina de um Pronto Atendimento. Aqui eles terão contato com diferentes situações da pediatria, desde os casos mais simples até aqueles de maior complexidade. Essa experiência complementa a formação acadêmica e prepara o estudante para os desafios da prática médica".

Equipe

Nesta primeira turma, a equipe é composta por uma médica residente do segundo ano (R2), três alunos do sexto ano do Internato de Medicina e um professor preceptor. A atuação no Pronto Atendimento faz parte da formação em Pediatria, que se desenvolve ao longo de três anos e contempla diferentes cenários de prática, proporcionando aos futuros médicos uma vivência ampla da especialidade e do cuidado à criança.
 
Atualmente, o Hospital São Vicente conta com 224 médicos residentes distribuídos em 21 programas de residência médica e cerca de 240 alunos do Internato Médico, consolidando a sua atuação como uma das principais instituições formadoras de profissionais de saúde da região.

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