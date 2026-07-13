O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), implantado no Estado de SP em 2023, é uma ferramenta digital que permite aos motoristas brasileiros descontos de até 40% no pagamento de multas. A solução é destinada a todos os proprietários de veículos, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Os interessados devem baixar o aplicativo da CDT, o mesmo da CNH Digital e do CRLV-e, nas lojas Android ou iOS, e realizar o cadastro. Outro caminho é preencher os dados pelo portal Senatran (https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/).

Após o cadastro, o usuário deve ativar a opção “Infrações” no app, e baixar cada multa com valor reduzido até a data de vencimento original. Para ter direito ao benefício, é preciso renunciar a recurso ou defesa e reconhecer a infração antes da notificação formal ficar disponível no sistema.