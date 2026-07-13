13 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Saiba como economizar até 40% em multas no Estado de SP

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Francisco Cepeda / Divulgação
Os interessados devem baixar o aplicativo da CDT, o mesmo da CNH Digital e do CRLV-e
Os interessados devem baixar o aplicativo da CDT, o mesmo da CNH Digital e do CRLV-e

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), implantado no Estado de SP em 2023, é uma ferramenta digital que permite aos motoristas brasileiros descontos de até 40% no pagamento de multas. A solução é destinada a todos os proprietários de veículos, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Os interessados devem baixar o aplicativo da CDT, o mesmo da CNH Digital e do CRLV-e, nas lojas Android ou iOS, e realizar o cadastro. Outro caminho é preencher os dados pelo portal Senatran (https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/).

Após o cadastro, o usuário deve ativar a opção “Infrações” no app, e baixar cada multa com valor reduzido até a data de vencimento original. Para ter direito ao benefício, é preciso renunciar a recurso ou defesa e reconhecer a infração antes da notificação formal ficar disponível no sistema.

A opção, apontada como vantajosa para quem busca economia e praticidade, é facultativa.

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