Quem trabalha com venda de alimentos nas ruas sabe que a qualidade do atendimento começa muito antes de servir o cliente. Pensando em reforçar a segurança dos alimentos e apoiar os empreendedores da cidade, a Secretaria de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária (Visa), realiza no dia 20 de julho, às 8h30, uma capacitação gratuita sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos voltada aos serviços ambulantes de alimentação.

O encontro será realizado no Auditório do Paço Municipal, no 8º andar. Acesse este link para se inscrever.

A atividade é destinada exclusivamente aos ambulantes e participantes do Galpão Criativo que atuam com comercialização de alimentos prontos para consumo, como food trucks, trailers, carrinhos, barracas, vendas de porta em porta, máquinas automáticas de alimentos, entre outros.