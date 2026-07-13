A TIC Trens, em parceria com o Projeto Help, leva aos passageiros das estações Jundiaí e Lapa da Linha 7-Rubi ações voltadas ao acolhimento emocional, nos dias 14 e 28 de julho. A ação em Jundiaí será a primeira e acontecerá das 14h às 16h.

As atividades têm como objetivo ampliar a conscientização sobre saúde mental e incentivar o diálogo sobre o tema.

A programação contará com o Cantinho do Desabafo, espaço reservado para escuta ativa e acolhimento emocional, onde os passageiros poderão conversar com voluntários do Projeto Help. Também serão distribuídas cartinhas com mensagens de incentivo e apoio, além de informações sobre os canais gratuitos de atendimento, incluindo o contato via WhatsApp para quem desejar dar continuidade ao acompanhamento.