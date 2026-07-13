13 de julho de 2026
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TIC Trens promove ação de saúde mental na estação Jundiaí

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Iniciativa leva escuta ativa, acolhimento emocional e mensagens de apoio aos passageiros da Linha 7-Rubi durante o mês de julho
Iniciativa leva escuta ativa, acolhimento emocional e mensagens de apoio aos passageiros da Linha 7-Rubi durante o mês de julho

A TIC Trens, em parceria com o Projeto Help, leva aos passageiros das estações Jundiaí e Lapa da Linha 7-Rubi ações voltadas ao acolhimento emocional, nos dias 14 e 28 de julho. A ação em Jundiaí será a primeira e acontecerá das 14h às 16h.

As atividades têm como objetivo ampliar a conscientização sobre saúde mental e incentivar o diálogo sobre o tema.

A programação contará com o Cantinho do Desabafo, espaço reservado para escuta ativa e acolhimento emocional, onde os passageiros poderão conversar com voluntários do Projeto Help. Também serão distribuídas cartinhas com mensagens de incentivo e apoio, além de informações sobre os canais gratuitos de atendimento, incluindo o contato via WhatsApp para quem desejar dar continuidade ao acompanhamento.

Serviço
Cantinho do Desabafo, distribuição de cartinhas e escuta ativa
Estação Jundiaí - 14 de julho de 2026, das 14h às 16h
Estação Lapa - 28 de julho de 2026, das 14h às 16h

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