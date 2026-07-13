Quem busca de uma oportunidade profissional pode encontrar diversas vagas de emprego no Portal Jundiaí Empreendedora. A plataforma reúne oportunidades em diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação, aproximando trabalhadores das empresas que estão contratando em Jundiaí e região. Nesta segunda-feira (13), são 1.550 vagas abertas somente em Jundiaí.

Entre as oportunidades disponíveis, há vagas para cargos como fiscal, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de logística, assistente administrativo, vendedor, auxiliar de produção, repositor, conferente, auxiliar de limpeza, entre outras funções. As vagas contemplam desde quem procura o primeiro emprego até profissionais que desejam retornar ao mercado de trabalho ou conquistar uma nova colocação profissional.

Inclusão e oportunidades

O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, com vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.

Como se cadastrar