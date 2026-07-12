Um motociclista morreu na tarde deste domingo (12) após ser atingido por uma linha de pipa enquanto trafegava pela alça de acesso entre a Rodovia Hélio Smidt (SP-019) e o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070), em Guarulhos.

Segundo informações apuradas no local, o condutor acessava a via local quando foi atingido pela linha de pipa. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta, uma Honda CG 160, bateu contra a defensa metálica e tombou no canteiro lateral.

A morte da vítima foi constatada às 15h pela médica da Central Médica. A equipe da perícia chegou ao local às 15h25 para iniciar os trabalhos de investigação.