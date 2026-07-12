O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) de Jundiaí tem a missão de estar presente onde as pessoas estão, conhecer os territórios, construir vínculos e oferecer oportunidades para a reconstrução de trajetórias. E na cidade, entre janeiro e maio de 2026, as equipes do Seas realizaram mais de 6,8 mil abordagens sociais em diferentes regiões da cidade. Considerando o total de dias do período (151), a média é de 45 abordagens por dia.

Como o trabalho é contínuo e baseado no acompanhamento dos casos, uma mesma pessoa pode ser abordada mais de uma vez. O acolhimento não é compulsório, então as equipes gerenciam diariamente o desafio técnico da recusa de atendimento. E o público do Seas vai além das pessoas em situação de rua: o serviço também identifica e encaminha famílias e indivíduos em diferentes contextos de vulnerabilidade social, articulando o primeiro contato entre essas pessoas e a rede de políticas públicas do município.