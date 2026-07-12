O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) de Jundiaí tem a missão de estar presente onde as pessoas estão, conhecer os territórios, construir vínculos e oferecer oportunidades para a reconstrução de trajetórias. E na cidade, entre janeiro e maio de 2026, as equipes do Seas realizaram mais de 6,8 mil abordagens sociais em diferentes regiões da cidade. Considerando o total de dias do período (151), a média é de 45 abordagens por dia.
Como o trabalho é contínuo e baseado no acompanhamento dos casos, uma mesma pessoa pode ser abordada mais de uma vez. O acolhimento não é compulsório, então as equipes gerenciam diariamente o desafio técnico da recusa de atendimento. E o público do Seas vai além das pessoas em situação de rua: o serviço também identifica e encaminha famílias e indivíduos em diferentes contextos de vulnerabilidade social, articulando o primeiro contato entre essas pessoas e a rede de políticas públicas do município.
O trabalho do Seas consiste em identificar necessidades, construir vínculos de confiança e apresentar à população os serviços disponíveis na rede socioassistencial, como acolhimento institucional, benefícios eventuais e articulação com a saúde, sempre respeitando o tempo e a autonomia de cada cidadão.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, reforça o papel estratégico do serviço na política municipal de assistência social. “É através do Seas que conseguimos alcançar quem mais precisa, muitas vezes antes mesmo que a pessoa procure ajuda. Isso exige uma equipe preparada tecnicamente, mas também sensível às histórias de cada território. Investir nesse serviço é investir em prevenção, em direitos e na garantia de que nenhuma pessoa em situação de vulnerabilidade fique sem referência no município. É um trabalho estruturante para toda a rede de proteção social de Jundiaí.”
A coordenadora do Seas, Edinéia Carneiro, explica como se dá essa aproximação no território. “Nossa equipe compreende as necessidades de quem vive em situação de vulnerabilidade e muitas vezes realiza o primeiro contato dessa pessoa com o sistema de garantia de direitos. A partir dessa aproximação, apresentamos toda a rede de serviços, projetos e programas disponíveis no município.”
O trabalho é realizado por três equipes que atuam 24 horas por dia, percorrendo toda a cidade. Cada território recebe acompanhamento constante, o que permite aos profissionais conhecer as particularidades de cada região e acompanhar de perto a realidade das pessoas atendidas, desde orientações sobre higiene e acesso à assistência social até a identificação de necessidades relacionadas à saúde.
Além da oferta direta de serviços, as equipes realizam escuta qualificada da população, orientam moradores e comerciantes, e identificam situações de risco social, como trabalho infantil e exploração de crianças e adolescentes, promovendo os encaminhamentos necessários para a rede de proteção.
Para a orientadora social Ana Paula Guido da Silva, a atuação nas ruas permite acompanhar de perto as transformações que o atendimento pode proporcionar. “É um trabalho muito dinâmico. Atendemos pessoas de diferentes histórias e realidades, e acompanhamos muitas delas ao longo do tempo. Quando vemos alguém retomando sua autonomia ou reconstruindo seu projeto de vida, percebemos o resultado do esforço conjunto de toda a rede de assistência.”