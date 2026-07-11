A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte de um menino de 3 anos que, segundo as investigações, foi espancado pelo próprio pai após não dar "bom dia" ao acordar. O caso ocorreu em Joinville e ganhou novos desdobramentos com a confirmação de que a criança já havia sido afastada da família anteriormente por determinação da Justiça.

De acordo com a investigação, o menino permaneceu sob medida protetiva por cerca de um ano e meio, período em que viveu com uma família acolhedora. Após avaliações técnicas, a Justiça autorizou o retorno da criança ao convívio dos pais biológicos.

A Polícia Civil apura agora se houve falhas no acompanhamento da família após a reintegração e se existiam registros anteriores de violência doméstica que poderiam indicar risco à criança.