11 de julho de 2026
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3 ANOS

Menino morto após agressões havia sido afastado da família em SC

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com a investigação, o menino permaneceu sob medida protetiva por cerca de um ano e meio, período em que viveu com uma família acolhedora
De acordo com a investigação, o menino permaneceu sob medida protetiva por cerca de um ano e meio, período em que viveu com uma família acolhedora

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte de um menino de 3 anos que, segundo as investigações, foi espancado pelo próprio pai após não dar "bom dia" ao acordar. O caso ocorreu em Joinville e ganhou novos desdobramentos com a confirmação de que a criança já havia sido afastada da família anteriormente por determinação da Justiça.

De acordo com a investigação, o menino permaneceu sob medida protetiva por cerca de um ano e meio, período em que viveu com uma família acolhedora. Após avaliações técnicas, a Justiça autorizou o retorno da criança ao convívio dos pais biológicos.

A Polícia Civil apura agora se houve falhas no acompanhamento da família após a reintegração e se existiam registros anteriores de violência doméstica que poderiam indicar risco à criança.

O pai, um missionário norte-americano que vivia no Brasil, confessou as agressões e foi preso em flagrante. Conforme o depoimento prestado aos investigadores, ele afirmou ter agredido o filho porque a criança não o cumprimentou ao acordar. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso provocou forte repercussão e reacendeu o debate sobre os mecanismos de proteção à infância, especialmente nos processos de reintegração familiar. A Polícia Civil segue reunindo documentos e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias que antecederam a morte da criança, enquanto o Ministério Público acompanha as investigações para apurar eventuais responsabilidades.

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