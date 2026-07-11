Os casos de violência contra idosos registraram um aumento expressivo em Jundiaí. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que, na primeira quinzena de junho de 2026, foram registradas 31 denúncias, contra oito no mesmo período de 2025, um crescimento superior a 280%.

Os registros envolvem diferentes formas de violência, como agressões físicas e psicológicas, negligência, abandono e exploração financeira. Embora o aumento seja preocupante, especialistas destacam que ele também pode indicar que mais pessoas estão denunciando situações que antes permaneciam escondidas.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí, Roseli Maestrello, a violência contra idosos costuma acontecer de forma silenciosa e, na maioria das vezes, dentro do ambiente familiar. "O aumento de 280% é extremamente preocupante, mas também pode ter um aspecto positivo, ele mostra que situações antes escondidas estão sendo identificadas e denunciadas. A pior estatística não é aquela que cresce porque as pessoas denunciam, é aquela que permanece baixa porque as vítimas sofrem em silêncio."