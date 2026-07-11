Os casos de violência contra idosos registraram um aumento expressivo em Jundiaí. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que, na primeira quinzena de junho de 2026, foram registradas 31 denúncias, contra oito no mesmo período de 2025, um crescimento superior a 280%.
Os registros envolvem diferentes formas de violência, como agressões físicas e psicológicas, negligência, abandono e exploração financeira. Embora o aumento seja preocupante, especialistas destacam que ele também pode indicar que mais pessoas estão denunciando situações que antes permaneciam escondidas.
Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí, Roseli Maestrello, a violência contra idosos costuma acontecer de forma silenciosa e, na maioria das vezes, dentro do ambiente familiar. "O aumento de 280% é extremamente preocupante, mas também pode ter um aspecto positivo, ele mostra que situações antes escondidas estão sendo identificadas e denunciadas. A pior estatística não é aquela que cresce porque as pessoas denunciam, é aquela que permanece baixa porque as vítimas sofrem em silêncio."
Segundo Roseli, entre os casos mais frequentes estão a negligência, o abandono, a violência patrimonial e a violência psicológica. "É comum que familiares utilizem a aposentadoria ou os bens do idoso sem consentimento, além de situações de humilhação, ameaças e falta de cuidados básicos, como alimentação, higiene e acesso à saúde", explica.
Além das consequências físicas, a violência deixa marcas profundas na saúde mental. A psicóloga Daniela Batacline explica que o sofrimento emocional pode ser tão grave quanto as agressões. "A violência deixa marcas que vão muito além das físicas. Ela pode provocar ansiedade, depressão, medo, insegurança, baixa autoestima e um profundo sentimento de tristeza. Muitos idosos passam a se isolar, perdem a confiança nas pessoas e deixam de realizar atividades que antes faziam parte da rotina."
Segundo a psicóloga, mudanças repentinas de comportamento podem indicar que algo está errado. Tristeza constante, isolamento, medo, alterações no sono ou no apetite, lesões sem explicação e falta de cuidados básicos são alguns dos sinais que merecem atenção.
O médico geriatra Dr. André Luis Riccetto Aiélo, reforça que os maus-tratos comprometem diretamente a saúde e a qualidade de vida da pessoa idosa. "Além de lesões, fraturas e traumas, a violência aumenta o risco de perda da autonomia, internações, piora das doenças crônicas e até mortalidade."
Durante as consultas, o especialista afirma que muitos casos são identificados mesmo sem o relato da vítima. "Hematomas recorrentes, perda de peso sem explicação, higiene inadequada, medo na presença de determinado familiar e mudanças repentinas no comportamento são sinais que exigem atenção dos profissionais de saúde."
O médico destaca ainda que idosos com demência, doença de Alzheimer, limitações físicas ou que dependem de terceiros para realizar atividades do dia a dia estão entre os mais vulneráveis à violência.
Para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o enfrentamento desse problema depende da atuação conjunta da sociedade e dos órgãos públicos. "A forma como tratamos nossos idosos revela os valores da sociedade que estamos construindo. Garantir que cada pessoa envelheça com dignidade, segurança e respeito é um dever de todos nós", afirma Roseli.
Como denunciar
Qualquer pessoa pode denunciar casos suspeitos ou confirmados de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:
- Disque 100 – canal nacional de Direitos Humanos, gratuito e disponível 24 horas por dia
- Polícia Militar – 190
- Guarda Municipal – 153
Denunciar pode ser o primeiro passo para interromper o ciclo de violência e garantir que a pessoa idosa receba proteção, atendimento e acompanhamento adequados.