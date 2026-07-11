Alunos do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) participaram de um mutirão voltado à empregabilidade e ao empreendedorismo, realizado no Complexo Argos, em Jundiaí. A iniciativa reuniu empresas com vagas de trabalho, entrevistas de emprego e orientação para quem deseja abrir ou regularizar um negócio.

Promovida pelo programa Emprega+, a ação também ofereceu suporte para elaboração de currículos, abertura de Microempreendedor Individual (MEI), regularização de CNPJ, além de informações sobre crédito e gestão de empresas. A proposta é aproximar esses serviços de públicos específicos e ampliar o acesso ao mercado de trabalho.

Durante o mutirão, estudantes puderam participar de processos seletivos e receber atendimento de consultores especializados. Quem pretende empreender também contou com orientações sobre formalização, emissão de nota fiscal, precificação e planejamento do negócio.