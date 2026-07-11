Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga na semifinal e coloca frente a frente a atual campeã mundial e uma das seleções mais consistentes do torneio.

A Argentina chega embalada após eliminar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em um jogo de virada e emoção até os minutos finais. A equipe de Lionel Scaloni segue liderada por Messi e tenta manter a caminhada rumo ao bicampeonato consecutivo.

Já a Suíça garantiu presença nas quartas depois de passar pela Colômbia nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Antes disso, os suíços já haviam superado a Argélia na fase anterior e confirmaram a boa campanha no mata-mata.