13 de julho de 2026
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HERMANOS EM CAMPO

Argentina e Suíça fazem duelo por vaga na semi

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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AFA/Seleção Argentina

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga na semifinal e coloca frente a frente a atual campeã mundial e uma das seleções mais consistentes do torneio.

A Argentina chega embalada após eliminar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em um jogo de virada e emoção até os minutos finais. A equipe de Lionel Scaloni segue liderada por Messi e tenta manter a caminhada rumo ao bicampeonato consecutivo.

Já a Suíça garantiu presença nas quartas depois de passar pela Colômbia nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Antes disso, os suíços já haviam superado a Argélia na fase anterior e confirmaram a boa campanha no mata-mata.

O duelo coloca em campo estilos distintos: de um lado, a força técnica e a experiência argentina; do outro, a organização defensiva e a competitividade suíça. Quem avançar seguirá vivo na briga por uma vaga na decisão da Copa.

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