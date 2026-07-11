Em encontro que reuniu grande público no feriado de 9 de julho, em Campo Limpo Paulista, o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado e a pré-candidata a deputada estadual Renata Sene defenderam o fortalecimento da representação da Região Metropolitana de Jundiaí para ampliar a captação de recursos para a saúde e a infraestrutura. Organizado pelo vereador Jura Caçula, o evento reforçou a necessidade de lideranças com experiência em gestão pública para destravar investimentos. Durante o encontro, Luiz Fernando citou como exemplo a reforma da piscina da APAE de Campo Limpo Paulista, que ainda aguarda recursos, e afirmou que a região precisa de parlamentares preparados para garantir verbas estaduais e federais. Renata Sene destacou que a atuação integrada entre os municípios é essencial para conquistar investimentos e transformar demandas locais em resultados concretos para a população.