Em encontro que reuniu grande público no feriado de 9 de julho, em Campo Limpo Paulista, o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado e a pré-candidata a deputada estadual Renata Sene defenderam o fortalecimento da representação da Região Metropolitana de Jundiaí para ampliar a captação de recursos para a saúde e a infraestrutura. Organizado pelo vereador Jura Caçula, o evento reforçou a necessidade de lideranças com experiência em gestão pública para destravar investimentos. Durante o encontro, Luiz Fernando citou como exemplo a reforma da piscina da APAE de Campo Limpo Paulista, que ainda aguarda recursos, e afirmou que a região precisa de parlamentares preparados para garantir verbas estaduais e federais. Renata Sene destacou que a atuação integrada entre os municípios é essencial para conquistar investimentos e transformar demandas locais em resultados concretos para a população.
13 de julho de 2026
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