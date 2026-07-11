A segurança dos jornalistas durante as eleições de 2026 foi tema de uma audiência pública promovida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional, no último dia 6, no Senado Federal. O encontro reuniu representantes de entidades de defesa da liberdade de imprensa, especialistas, integrantes de órgãos públicos e profissionais da comunicação para discutir os riscos enfrentados por jornalistas durante a cobertura do processo eleitoral e apontar medidas que possam garantir um ambiente mais seguro para o exercício da profissão.
Segundo informações da Agência Senado, os participantes demonstraram preocupação com o aumento de casos de ameaças, intimidações, assédio e violência contra jornalistas, especialmente em períodos eleitorais, quando cresce a polarização política e se intensificam ataques presenciais e virtuais. Na avaliação dos debatedores, esse cenário compromete não apenas a integridade física e psicológica dos profissionais, mas também o direito da sociedade de receber informações de interesse público produzidas de forma independente.
Um dos principais consensos da audiência foi o de que a proteção aos jornalistas deve ser tratada como uma política permanente de fortalecimento da democracia. Para os especialistas, garantir que profissionais de imprensa possam atuar sem medo de represálias é essencial para assegurar eleições transparentes, fiscalização do poder público e acesso da população a informações confiáveis.
Entre as propostas apresentadas está o fortalecimento de protocolos de segurança específicos para coberturas eleitorais. A ideia é ampliar a integração entre forças policiais, Justiça Eleitoral, Ministério Público, empresas de comunicação e demais instituições envolvidas na proteção dos profissionais. Também foi defendida a criação de mecanismos mais eficientes para registrar, monitorar e investigar casos de violência contra jornalistas.
Outro tema amplamente discutido foi o crescimento dos ataques nas plataformas digitais. De acordo com os participantes, campanhas coordenadas de intimidação, discursos de ódio, ameaças e divulgação de informações falsas têm sido utilizadas para constranger jornalistas e desacreditar veículos de comunicação. Nesse contexto, especialistas ressaltaram a importância da preservação de provas digitais para subsidiar investigações e responsabilizar autores de crimes praticados no ambiente virtual.
Os debatedores também chamaram atenção para os efeitos da deslegitimação da imprensa por parte de agentes públicos e lideranças políticas. Segundo eles, discursos que colocam em dúvida o trabalho jornalístico ou estimulam hostilidade contra profissionais acabam contribuindo para um ambiente de maior intolerância e elevam o risco de agressões durante as coberturas eleitorais.
Ainda conforme informações apresentadas durante a audiência e divulgadas pela Agência Senado, representantes do Observatório da Violência contra Jornalistas explicaram os canais de denúncia disponíveis e os procedimentos adotados para acompanhar ocorrências envolvendo profissionais da imprensa. Também foram destacados os protocolos existentes no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o recebimento e encaminhamento de denúncias de ameaças e agressões.
Dados apresentados durante o debate reforçaram a preocupação das entidades presentes. Conforme informado na audiência, ao menos 35 jornalistas foram assassinados no Brasil entre 2010 e 2022. Embora nem todos os casos tenham relação direta com a atividade jornalística ou com eleições, os números evidenciam a necessidade de fortalecer mecanismos de proteção e prevenção à violência contra profissionais da comunicação.
Embora a Região Metropolitana de Jundiaí não registre casos recentes de violência contra jornalistas durante coberturas eleitorais com repercussão nacional, episódios de agressão a profissionais da imprensa já ocorreram na região. Em 2007, três jornalistas foram agredidos por torcedores durante uma cobertura esportiva em Jundiaí, após uma partida no Estádio Jayme Cintra. O caso levou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo a divulgar uma nota oficial de repúdio, cobrando providências para garantir a segurança dos profissionais no exercício da atividade jornalística.
Os participantes da audiência ressaltaram ainda que a liberdade de imprensa constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e que qualquer tentativa de intimidação contra jornalistas representa uma ameaça ao funcionamento das instituições democráticas. Para eles, o combate à violência contra a imprensa exige ações coordenadas entre poder público, sistema de Justiça, plataformas digitais, empresas de comunicação e sociedade civil.