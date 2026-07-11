A segurança dos jornalistas durante as eleições de 2026 foi tema de uma audiência pública promovida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional, no último dia 6, no Senado Federal. O encontro reuniu representantes de entidades de defesa da liberdade de imprensa, especialistas, integrantes de órgãos públicos e profissionais da comunicação para discutir os riscos enfrentados por jornalistas durante a cobertura do processo eleitoral e apontar medidas que possam garantir um ambiente mais seguro para o exercício da profissão.

Segundo informações da Agência Senado, os participantes demonstraram preocupação com o aumento de casos de ameaças, intimidações, assédio e violência contra jornalistas, especialmente em períodos eleitorais, quando cresce a polarização política e se intensificam ataques presenciais e virtuais. Na avaliação dos debatedores, esse cenário compromete não apenas a integridade física e psicológica dos profissionais, mas também o direito da sociedade de receber informações de interesse público produzidas de forma independente.

Um dos principais consensos da audiência foi o de que a proteção aos jornalistas deve ser tratada como uma política permanente de fortalecimento da democracia. Para os especialistas, garantir que profissionais de imprensa possam atuar sem medo de represálias é essencial para assegurar eleições transparentes, fiscalização do poder público e acesso da população a informações confiáveis.