A equipe SESI Heroes, da Escola SESI Humberto Cereser, foi recebida nesta semana pelo prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, após conquistar o título geral do Torneio Aberto Internacional do México da FIRST LEGO League (FLL), realizado em Guadalajara. Os estudantes venceram a principal categoria da competição, o Champions Award, disputada por 65 equipes de 20 países, além de receber outras três premiações.
Durante o encontro no gabinete, os integrantes da equipe e o orientador de Educação Digital do SESI, Rafael Mendes Pereira Capovila, apresentaram detalhes da campanha que levou o grupo ao título internacional. Antes de representar o Brasil no México, os estudantes conquistaram a classificação nas etapas regional, realizada em Jundiaí, e nacional, em São Paulo.
Ao receber os alunos, o prefeito destacou o impacto da conquista para a cidade. “Essa conquista enche Jundiaí de orgulho. Ver jovens da nossa cidade representando o Brasil e sendo reconhecidos como campeões mundiais mostra o quanto investir em educação, tecnologia e inovação faz a diferença. Vocês são inspiração para outros estudantes e provam que talento, dedicação e oportunidades podem levar nossos jovens cada vez mais longe”, afirmou.
O orientador Rafael Capovila ressaltou a importância da formação tecnológica na trajetória dos estudantes. “A educação é o principal caminho para transformar a vida das pessoas. Jundiaí já se destaca pelos investimentos em tecnologia e inovação, e esse apoio é fundamental para que nossos jovens possam desenvolver todo o seu potencial.” Um dos integrantes da equipe, Ryan Amorim Marques, de 15 anos, também comentou a conquista: “Ser campeão mundial é uma experiência incrível. Representar Jundiaí e o Brasil em um campeonato de robótica mostra o quanto a educação pode nos levar longe. Trazer para casa o maior prêmio da competição é algo que vou levar para a vida toda.”
A FIRST LEGO League é uma das principais competições internacionais de robótica educacional e reúne equipes de estudantes em desafios que envolvem programação, engenharia, inovação e trabalho em equipe. Com o resultado obtido em Guadalajara, a equipe de Jundiaí passa a integrar o grupo de campeões da competição, levando o nome da cidade e do Brasil ao cenário internacional da robótica educacional.