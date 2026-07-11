No dia 15 de julho, próxima quarta-feira, será divulgado o resultado da primeira chamada do processo seletivo do 2º semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni), cujo período de inscrições foi de 7 a 10 de julho.
Em Jundiaí, o Prouni tem centenas de vagas presenciais e de educação a distância em 95 cursos. As opções contemplam áreas de grande procura pelos estudantes e demanda de mercado de trabalho, como Administração, Pedagogia, Direito, Engenharias e Marketing, além de áreas ligadas à tecnologia.
No Estado de São Paulo, são ofertadas 91.699 bolsas de estudo, das quais 48.170 são integrais, que cobrem o valor total da mensalidade (100%), e 43.529 são parciais, que arcam com 50% dos custos do curso.
Os cinco cursos com a maior oferta em São Paulo são: análise e desenvolvimento de sistemas (3.554 integrais e 3.306 parciais), administração (3.329 integrais e 2.478 parciais), ciências contábeis (2.304 integrais e 2.115 parciais), ciência da computação (1.691 integrais e 2.188 parciais) e design gráfico (1.290 integrais e 1.855 parciais).
Os inscritos cumprem requisitos, como a conclusão do Ensino Médio, precisaram ter participado das edições de 2024 e/ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a redação do exame. Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média. O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, quem participou do exame visando à autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio.
Em todo o Brasil, o Prouni oferta 471.304 bolsas em 380 cursos de 879 instituições privadas de ensino superior. As bolsas são distribuídas entre ampla concorrência e cotas. As vagas reservadas destinam-se a candidatos que atendem aos critérios da política de ações afirmativas do programa, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos. Somente para pessoas com deficiência são ofertadas 35.365 bolsas; para pretos, pardos e indígenas são 188.880; e para a ampla concorrência as demais 247.059 bolsas de estudo.
Encerradas as inscrições, confira o cronograma para a classificação:
- Resultado da 1ª chamada: 15 de julho
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 1ª chamada: 15 a 24 de julho
- Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada: 5 a 14 de agosto
- Lista de espera: 26 e 27 de agosto
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro
Criado pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas e tem como público-alvo o estudante brasileiro sem diploma de curso superior. Os processos seletivos do Prouni ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.