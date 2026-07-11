No dia 15 de julho, próxima quarta-feira, será divulgado o resultado da primeira chamada do processo seletivo do 2º semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni), cujo período de inscrições foi de 7 a 10 de julho.

Em Jundiaí, o Prouni tem centenas de vagas presenciais e de educação a distância em 95 cursos. As opções contemplam áreas de grande procura pelos estudantes e demanda de mercado de trabalho, como Administração, Pedagogia, Direito, Engenharias e Marketing, além de áreas ligadas à tecnologia.

No Estado de São Paulo, são ofertadas 91.699 bolsas de estudo, das quais 48.170 são integrais, que cobrem o valor total da mensalidade (100%), e 43.529 são parciais, que arcam com 50% dos custos do curso.