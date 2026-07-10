A Prefeitura de Jundiaí abriu as inscrições para dois editais do programa Conecta Jovem 2026, voltado à formação e ao incentivo da participação de adolescentes e jovens em atividades culturais. As oportunidades contemplam a seleção de curadores, oficineiros e participantes que desenvolverão projetos em diferentes linguagens artísticas. As inscrições para o Edital nº 06 seguem até 14 de agosto, enquanto o Edital nº 20 recebe candidatos até 30 de setembro.

O Edital nº 06/2026 é destinado a jovens de 18 a 29 anos e prevê duas modalidades de participação. A primeira selecionará Jovens Curadores, que atuarão no acompanhamento e na avaliação dos projetos inscritos no segundo edital. A outra é voltada a Oficineiros Culturais, responsáveis por ministrar oficinas, palestras e workshops para adolescentes entre 12 e 18 anos.

As atividades previstas são remuneradas e abrangem áreas como artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura tradicional popular, dança, fotografia, literatura e música. Os critérios de seleção, remuneração e participação estão detalhados no regulamento disponível no portal da Secretaria Municipal de Cultura.