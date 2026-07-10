O Espaço Maxi Comunidade, local idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 26 de julho, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Cidade Vicentina Frederico Ozanam.

No local, estão em exposição velas aromáticas, escalda pés, acessórios de cabelo, pulseiras e colares de resina, bonecas e roupinhas, pano de prato e peso de porta, eco bags e nécessaire, oratório e santinhos em gesso, pedras, incensário, estojos e bags infantis, chaveiros e sino dos ventos, com preços a partir de R$ 10. Uma boa oportunidade para decorar, presentear e ajudar.

O Espaço Maxi Comunidade fica no Piso 2 (próximo à Entrada G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí, cujo endereço é a avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, Vila Rio Branco.