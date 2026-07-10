O Espaço Maxi Comunidade, local idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 26 de julho, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Cidade Vicentina Frederico Ozanam.
No local, estão em exposição velas aromáticas, escalda pés, acessórios de cabelo, pulseiras e colares de resina, bonecas e roupinhas, pano de prato e peso de porta, eco bags e nécessaire, oratório e santinhos em gesso, pedras, incensário, estojos e bags infantis, chaveiros e sino dos ventos, com preços a partir de R$ 10. Uma boa oportunidade para decorar, presentear e ajudar.
O Espaço Maxi Comunidade fica no Piso 2 (próximo à Entrada G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí, cujo endereço é a avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, Vila Rio Branco.
A instituição
A Cidade Vicentina é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, com valores cristãos, prezando pela caridade e esperança. Além de moradia e os cuidados básicos de higiene e alimentação, as pessoas idosas têm atendimentos para a saúde física e mental, além de outras atividades.
A entidade é filantrópica, sem fins lucrativos. Atualmente tem capacidade para atender 100 pessoas idosas que recebem todas as refeições diárias, atendimento médico, vestuário, medicamentos, entre outros benefícios.
O local conta com 56 moradias que possuem quarto e banheiro cada uma, onde residem os idosos que têm autonomia de locomoção. A enfermaria é constituída por 12 quartos, 4 leitos cada um, onde se encontram as pessoas idosas que necessitam de cuidados diários (sem autonomia). A Cidade Vicentina possui serviço de fisioterapia com profissional e equipamentos necessários para o tratamento das pessoas idosas internas e serviço de psicologia, assistência social, médicos, biblioteca e outras atividades.