A integração entre a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) e as polícias Militar e Civil vem sendo ampliada com o objetivo de tornar mais ágil o atendimento de ocorrências e fortalecer o combate à criminalidade no município. Entre as medidas adotadas está um convênio firmado em abril deste ano entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) e o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2), que passou a manter um policial militar atuando de forma permanente na Central de Monitoramento da cidade.

A presença da Polícia Militar no Centro de Controle Operacional (CCO) permite o compartilhamento de informações em tempo real, reduz a duplicidade no despacho de equipes e agiliza a tomada de decisões durante as ocorrências. A estratégia faz parte das ações da administração municipal para integrar as forças de segurança e otimizar o emprego do efetivo e dos recursos tecnológicos disponíveis.

De acordo com o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, Odair Roberto Matenauer, a tecnologia é um dos principais pilares dessa atuação conjunta. “Compartilhamos os benefícios do sistema de câmeras de reconhecimento facial, de videomonitoramento e de leituras de caracteres de placas (OCR). Desde o ano passado, Jundiaí aderiu ao programa ‘Muralha Paulista’, do Governo do Estado, que permite a troca rápida de informações de indivíduos procurados pela Justiça identificados pelas câmeras. Com a parceria, a GMJ e a PM fazem o uso racional dos recursos em campo, de forma mais coordenada e eficaz, garantindo a segurança da população de Jundiaí”, destacou.