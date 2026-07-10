A integração entre a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) e as polícias Militar e Civil vem sendo ampliada com o objetivo de tornar mais ágil o atendimento de ocorrências e fortalecer o combate à criminalidade no município. Entre as medidas adotadas está um convênio firmado em abril deste ano entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) e o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2), que passou a manter um policial militar atuando de forma permanente na Central de Monitoramento da cidade.
A presença da Polícia Militar no Centro de Controle Operacional (CCO) permite o compartilhamento de informações em tempo real, reduz a duplicidade no despacho de equipes e agiliza a tomada de decisões durante as ocorrências. A estratégia faz parte das ações da administração municipal para integrar as forças de segurança e otimizar o emprego do efetivo e dos recursos tecnológicos disponíveis.
De acordo com o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, Odair Roberto Matenauer, a tecnologia é um dos principais pilares dessa atuação conjunta. “Compartilhamos os benefícios do sistema de câmeras de reconhecimento facial, de videomonitoramento e de leituras de caracteres de placas (OCR). Desde o ano passado, Jundiaí aderiu ao programa ‘Muralha Paulista’, do Governo do Estado, que permite a troca rápida de informações de indivíduos procurados pela Justiça identificados pelas câmeras. Com a parceria, a GMJ e a PM fazem o uso racional dos recursos em campo, de forma mais coordenada e eficaz, garantindo a segurança da população de Jundiaí”, destacou.
Segundo Matenauer, a posição estratégica de Jundiaí, cortada por importantes rodovias, exige atenção constante das forças de segurança, especialmente em crimes patrimoniais praticados por grupos que utilizam a malha viária para fugir rapidamente. Além do monitoramento eletrônico, a troca de informações com comerciantes também integra as ações para acelerar o envio de viaturas e aumentar as chances de prisão dos suspeitos.
Para o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a atuação conjunta potencializa o uso das ferramentas de inteligência disponíveis no município. “A presença da Polícia Militar dentro desse ambiente não é simbólica, é operacional. Isso aprimora a forma como as decisões são tomadas e executadas”, afirmou.
O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior, tenente-coronel Augusto José Martinelli, acrescentou que “Nossa união no monitoramento da cidade elimina barreiras, acelera a tomada de decisão e fecha o cerco contra o crime. Quem ganha com essa união de forças, inteligência e esforço operacional é o cidadão de bem”.