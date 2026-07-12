Em entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, nesta semana, o vereador Juninho Adilson, líder do governo na Câmara de Jundiaí, deu números ao tema: segundo ele, um deputado federal movimenta cerca de R$ 50 milhões por ano em emendas — R$ 200 milhões ao longo de um mandato —, valor que, somado à cota de um deputado estadual, poderia viabilizar "um novo hospital, um pronto atendimento de qualidade, um fomento ao esporte". Durante a mesma entrevista, o apresentador Itamar Gonçalves, citando reportagem do Jornal de Jundiaí, lembrou que, só nas eleições de 2022, mais de 40 mil votos de Jundiaí foram para candidatos de fora da região — caso de Carla Zambelli e Tabata Amaral —, sem que esses parlamentares tenham destinado emenda alguma à cidade. Em 2018, o total de votos "perdidos" para nomes sem vínculo com a região teria passado de 100 mil — dado que tem sido divulgado com frequência pelos veículos de comunicação locais.

Os pré-candidatos Edicarlos Vieira, presidente da Câmara de Jundiaí, e Ellen Martinelli, primeira-dama do município, repetiram o mesmo discurso ao lançar suas pré-candidaturas a deputado estadual e federal, em evento realizado em 25 de abril de 2026. Vieira disse que a região "tem força, tem potencial, mas ainda não tem o peso político que merece". Ellen afirmou querer "ser a voz que abre portas e traz os recursos que a cidade merece".

Fora da RMJ, um caso concreto reforça o argumento. O ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan (PSD), hoje pré-candidato a deputado estadual, também em entrevista ao programa Bastidores da Política, atribuiu ao deputado federal Maurício Neves (PP) a conquista de R$ 60 milhões em investimentos de mobilidade para o município. Joan contou que, como prefeito, buscava apoio de parlamentares em Brasília e ouvia recusas de quem não tinha votação expressiva na cidade — prova, segundo ele, de que a emenda segue o voto, e de que, sem deputado com raiz na região, o recurso não chega.