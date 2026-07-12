Se antes a inteligência artificial era vista como uma tecnologia voltada apenas para empresas e especialistas, hoje ela responde dúvidas, organiza a rotina, ajuda nos estudos, escreve textos e até escuta desabafos. A praticidade conquistou milhões de usuários, mas também abriu espaço para uma reflexão inevitável: quanto mais conversamos com as máquinas, menos conversamos entre nós?

Essa mudança já faz parte da realidade. O Relatório de Desenvolvimento Humano 2025, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mostra que cerca de 20% da população dos 21 países pesquisados utiliza inteligência artificial regularmente. Além disso, dois terços dos entrevistados esperam usar a tecnologia em áreas como educação, saúde e trabalho no próximo ano. Para especialistas, o desafio não é impedir esse avanço, mas garantir que ele fortaleça — e não substitua — as relações humanas.

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