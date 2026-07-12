Se antes a inteligência artificial era vista como uma tecnologia voltada apenas para empresas e especialistas, hoje ela responde dúvidas, organiza a rotina, ajuda nos estudos, escreve textos e até escuta desabafos. A praticidade conquistou milhões de usuários, mas também abriu espaço para uma reflexão inevitável: quanto mais conversamos com as máquinas, menos conversamos entre nós?
Essa mudança já faz parte da realidade. O Relatório de Desenvolvimento Humano 2025, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mostra que cerca de 20% da população dos 21 países pesquisados utiliza inteligência artificial regularmente. Além disso, dois terços dos entrevistados esperam usar a tecnologia em áreas como educação, saúde e trabalho no próximo ano. Para especialistas, o desafio não é impedir esse avanço, mas garantir que ele fortaleça — e não substitua — as relações humanas.
Tecnologia em todo lugar
A psicóloga clínica Cristina Santos, que atua há 16 anos na promoção da saúde emocional, afirma que a IA pode ser uma aliada, desde que permaneça como ferramenta. Segundo ela, o contato humano continua sendo insubstituível. "O olhar, a escuta e a forma como a pessoa se expressa fazem parte da comunicação. Se deixarmos de valorizar isso, corremos o risco de desumanizar as relações", afirma.
Cristina observa que já é comum encontrar pessoas que recorrem à inteligência artificial para pedir conselhos ou desabafar. Embora isso possa servir como apoio em algumas situações, ela alerta que a tecnologia não deve ocupar o lugar dos vínculos reais. "O contato humano será sempre o melhor suporte. Quando a comunicação virtual se torna a única forma de interação, pode surgir isolamento, intolerância ao convívio e dificuldade para lidar com diferenças e frustrações."
Ela acrescenta que pais e educadores têm papel fundamental para ensinar o uso equilibrado dessas ferramentas. "O caminho não é a proibição, mas o diálogo. É importante acompanhar o uso, estimular momentos de convivência, conversas presenciais e atividades fora das telas. O equilíbrio sempre será a melhor escolha."
A psicanalista argentina Maria Celia Gabarrot, que vive em Jundiaí desde 2000 e coordena grupos de estudos em psicanálise, acredita que a inteligência artificial representa mais um capítulo da evolução tecnológica. Para ela, a internet funciona como uma grande biblioteca, enquanto a IA seria alguém que leu todos esses livros e entrega uma resposta organizada ao usuário.
Segundo Maria Celia, o problema surge quando a ferramenta deixa de ser apenas um recurso e passa a ocupar o lugar de uma pessoa. "Em momentos de solidão, ela pode acolher e ajudar a organizar pensamentos. Mas um amigo verdadeiro nos surpreende, discorda e nos transforma. É justamente esse encontro com o outro que produz novas formas de enxergar a vida." Ela ressalta que um dos principais sinais de alerta é quando alguém prefere conversar com a IA em vez de buscar relações humanas.
Pensar ainda é tarefa humana
Para a jornalista, consultora e mentora em comunicação Rosângela Portela, a inteligência artificial encurta caminhos, mas não substitui o conhecimento. "Ela é matemática, não emocional. A IA não sente e nem pensa como um ser humano. Tudo o que ela responde precisa ser questionado." Segundo ela, confiar cegamente nas respostas produzidas pela tecnologia pode levar à desinformação.
Rosângela destaca que o pensamento crítico nasce do repertório construído ao longo da vida. "Eu já peguei a IA na mentira. Você só percebe isso quando estuda, lê e desenvolve senso crítico." Ela também chama atenção para outro efeito do uso excessivo das tecnologias: a perda da convivência presencial. "Estamos perdendo o olho no olho. É ali que percebemos emoções, gestos e aquilo que não é dito com palavras. Quando isso desaparece, também perdemos parte da nossa capacidade de nos conectar."
A IA não é só vilã (mas cuidado)
Enquanto especialistas discutem os impactos da IA nas relações pessoais, a tecnologia também começa a mudar a forma como o cidadão acessa os serviços públicos. O presidente da Cijun, Michel Macahiba Domingues, explica que a inteligência artificial já faz parte da rotina da companhia, tanto no desenvolvimento de sistemas quanto na análise de dados que auxiliam as decisões da administração municipal.
Segundo ele, a próxima etapa é ampliar o atendimento digital sem abrir mão da humanização. "Estamos estruturando assistentes virtuais que funcionarão 24 horas por dia para orientar o cidadão e facilitar o acesso aos serviços. Mas a inteligência artificial é uma porta a mais, nunca a única. Os canais presenciais e telefônicos continuam sendo fundamentais." De acordo com Michel, o número de solicitações realizadas pelo aplicativo Prefeitura de Jundiaí passou de cerca de 24 mil para 139 mil por mês, indicando maior adesão da população aos serviços digitais.
O presidente da Cijun destaca que o uso da tecnologia exige cuidados rigorosos com privacidade e transparência. "As respostas são baseadas em dados oficiais do município, sempre com supervisão humana quando houver impacto sobre direitos do cidadão. A IA deve assumir tarefas repetitivas para liberar os servidores para aquilo que nenhuma tecnologia substitui: escuta, empatia e julgamento." Para ele, tão importante quanto implantar novas ferramentas é investir na educação digital da população, ajudando os moradores a identificar informações falsas, evitar golpes e utilizar a tecnologia de forma crítica.
Rosângela, entretanto, teme as consequências comportamentais trazidas pela IA. “Houve uma relativização da ética, de acordo com os algoritmos que eu frequento. Criam-se bolhas baseadas no que eu digo ou gosto, o que tornou as pessoas mais intolerantes. Por isso que quem faz a ética são as pessoas e elas próprias devem tomar cuidado para não perderem a empatia e o respeito.”
Mais do que uma revolução tecnológica, a inteligência artificial representa uma mudança na forma como as pessoas trabalham, aprendem e se comunicam. Para os especialistas, a tecnologia deve continuar evoluindo e ocupando novos espaços, mas sem substituir aquilo que constrói os relacionamentos humanos: diálogo, criatividade, empatia e pensamento crítico. Afinal, se as máquinas conseguem aprender cada vez mais rápido, ainda cabe às pessoas decidir o que nunca deve deixar de ser humano.