A Prefeitura de Jundiaí inaugurou nesta quarta-feira (8) a nova quadra de areia do Centro Esportivo Benedito de Lima, no bairro Retiro. O espaço foi revitalizado para atender à prática de modalidades como vôlei de areia, futevôlei, beach tennis e futebol de areia, ampliando a estrutura esportiva disponível para os moradores da região.

A intervenção incluiu a instalação de um sistema de drenagem para escoamento da água da chuva, troca da areia, colocação de manta e brita para melhorar a permeabilidade do solo, além de nova iluminação, redes de proteção e pintura das estruturas esportivas. Segundo a Prefeitura, as melhorias buscam oferecer melhores condições para a prática das atividades ao longo do ano.

Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli afirmou que a revitalização atende a uma demanda antiga da comunidade. “Estamos atendendo hoje um pedido antigo dos moradores do Retiro. Temos agora um espaço novo, com ótima iluminação e mais adequado à prática de esportes de areia, como vôlei e futebol”, disse. A secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, acrescentou: “Entregamos um presente a esta comunidade, que há muito tempo aguardava por este equipamento público revitalizado. Daremos continuidade às melhorias em nossos centros esportivos e, com isso, incentivaremos cada vez mais a prática de esportes em Jundiaí.”