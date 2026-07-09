A Prefeitura de Jundiaí inaugurou nesta quarta-feira (8) a nova quadra de areia do Centro Esportivo Benedito de Lima, no bairro Retiro. O espaço foi revitalizado para atender à prática de modalidades como vôlei de areia, futevôlei, beach tennis e futebol de areia, ampliando a estrutura esportiva disponível para os moradores da região.
A intervenção incluiu a instalação de um sistema de drenagem para escoamento da água da chuva, troca da areia, colocação de manta e brita para melhorar a permeabilidade do solo, além de nova iluminação, redes de proteção e pintura das estruturas esportivas. Segundo a Prefeitura, as melhorias buscam oferecer melhores condições para a prática das atividades ao longo do ano.
Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli afirmou que a revitalização atende a uma demanda antiga da comunidade. “Estamos atendendo hoje um pedido antigo dos moradores do Retiro. Temos agora um espaço novo, com ótima iluminação e mais adequado à prática de esportes de areia, como vôlei e futebol”, disse. A secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, acrescentou: “Entregamos um presente a esta comunidade, que há muito tempo aguardava por este equipamento público revitalizado. Daremos continuidade às melhorias em nossos centros esportivos e, com isso, incentivaremos cada vez mais a prática de esportes em Jundiaí.”
A quadra foi revitalizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Antes da obra, as modalidades eram praticadas em um espaço de areia improvisado e sem estrutura adequada. A administração municipal informou que a intervenção faz parte do programa de melhorias dos centros esportivos da cidade.
Entre os frequentadores do local, a nova estrutura foi recebida de forma positiva. O estudante Kauan Felipe Silva Prado, de 10 anos, que utiliza o centro esportivo duas vezes por semana, aprovou a mudança. “A nova quadra ficou incrível. Dá vontade de vir mais vezes jogar futebol aqui”, afirmou. Também praticante de vôlei de praia, ele disse que o novo espaço oferece melhores condições para os treinamentos.