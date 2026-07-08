A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí, por meio do programa ‘Desenvolve + e em parceria com o Sebrae, desenvolve no município o projeto ‘Missão Empreendedora’. A iniciativa foi criada para apoiar empresários que possuem bons produtos ou serviços e que ainda enfrentam desafios em áreas como gestão, vendas, posicionamento de marca, planejamento e uso estratégico de ferramentas para o crescimento do negócio.
Ao longo da capacitação, os participantes têm acesso a mais de seis aulas com temas desenvolvidos especialmente para empreendedores que desejam aprimorar a atuação no mercado, fortalecer a empresa e transformar conhecimento em prática. A proposta é oferecer capacitação objetiva, aplicável e conectada à realidade de quem empreende.
Para a empreendedora Gláucia Tafarello, a experiência tem sido uma oportunidade de evolução. “Estamos no mercado há oito anos e nem por isso deixamos de buscar desenvolvimento. Participar da primeira turma do ‘Missão Empreendedora’, no Jundiaí Empreendedora, tem sido ótimo. A troca de ideias é muito rica, o networking é grande, a capacitação é incrível, os professores são maravilhosos e, a cada dia, temos um tema diferente para aplicar no nosso negócio”, destaca.
A iniciativa também tem contribuído para empreendedores que estão em fase de consolidação e buscam mais segurança para crescer. É o caso de Karine Barbosa, que encontrou nas ações do EJE uma forma de fortalecer sua atuação no meio corporativo. “Participar das ações do Espaço Jundiaí Empreendedora tem me ajudado muito a enxergar melhor o meu negócio, entender como me posicionar e me relacionar de forma mais estratégica no meio corporativo. A cada encontro, levo algo novo para aplicar na prática”, afirma.
Além das capacitações, os participantes terão acompanhamento individual dos resultados. A partir dessa avaliação, o Sebrae realizará consultorias personalizadas, de acordo com as necessidades e desafios de cada negócio. A ação também reforça a parceria entre a Prefeitura e o Sebrae para ampliar o acesso dos empreendedores locais a programas de qualificação e desenvolvimento empresarial.
Nova turma em outubro
Uma nova turma do projeto Missão Empreendedora está prevista para outubro de 2026. As inscrições serão realizadas on-line e os interessados já podem preencher formulário de intenção para participarem da nova turma (CLICA AQUI).