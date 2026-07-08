08 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRANSPORTE

Linha 7-Rubi tem manutenção programada no feriado e no domingo

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / TIC Trens
Na sexta-feira (10) e no sábado (11), a Linha 7-Rubi funcionará sem alterações
Na sexta-feira (10) e no sábado (11), a Linha 7-Rubi funcionará sem alterações

Nesta quinta-feira (9) e no domingo (12) a Linha 7-Rubi terá operação diferenciada devido à realização das etapas de intervenções de modernização da infraestrutura ferroviária ligada ao projeto TIC Eixo Norte. Na sexta-feira (10) e no sábado (11), a Linha 7-Rubi funcionará sem alterações

No feriado

Das 16h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O embarque e desembarque nesta estações serão realizados na mesma plataforma, nos dois sentidos.

O destino final de alguns trens será a estação Caieiras. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão de 25 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 12,5 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras.

No domingo

Das 18h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Perus e Caieiras. O embarque e desembarque nestas estações serão realizados na mesma plataforma nos dois sentidos.

O destino final de alguns trens será a estação Vila Aurora. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão 25 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí e de 12,5 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora.

De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários