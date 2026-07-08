Nesta quinta-feira (9) e no domingo (12) a Linha 7-Rubi terá operação diferenciada devido à realização das etapas de intervenções de modernização da infraestrutura ferroviária ligada ao projeto TIC Eixo Norte. Na sexta-feira (10) e no sábado (11), a Linha 7-Rubi funcionará sem alterações

No feriado

Das 16h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O embarque e desembarque nesta estações serão realizados na mesma plataforma, nos dois sentidos.

O destino final de alguns trens será a estação Caieiras. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão de 25 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 12,5 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras.

No domingo