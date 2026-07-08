Nesta quinta-feira (9) e no domingo (12) a Linha 7-Rubi terá operação diferenciada devido à realização das etapas de intervenções de modernização da infraestrutura ferroviária ligada ao projeto TIC Eixo Norte. Na sexta-feira (10) e no sábado (11), a Linha 7-Rubi funcionará sem alterações
No feriado
Das 16h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O embarque e desembarque nesta estações serão realizados na mesma plataforma, nos dois sentidos.
O destino final de alguns trens será a estação Caieiras. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão de 25 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 12,5 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras.
No domingo
Das 18h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Perus e Caieiras. O embarque e desembarque nestas estações serão realizados na mesma plataforma nos dois sentidos.
O destino final de alguns trens será a estação Vila Aurora. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão 25 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí e de 12,5 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora.
De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.