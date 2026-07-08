O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo é intenso na saída para o feriado prolongado de 9 de julho. A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já apresenta trânsito lento, especialmente nos corredores do sistema Anhanguera-Bandeirantes.
Vai pegar estrada ainda na noite de hoje (8)? Confira a situação das principais vias da RMJ e do acesso ao litoral paulista neste momento:
Rodovia Anhanguera (SP-330):
Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego lento em Jundiaí na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 41 minutos. Km inicial: 57 / Km final: 60.
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):
Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em São Paulo na pista Expressa devido a congestionamento nas marginais na Capital. Km inicial: 13 / Km final: 15;
Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego carregado, sem acidentes e congestionamento, devido ao alto fluxo de veículos circulando na pista.
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):
Tráfego flui com lentidão devido ao alto fluxo de veículos na pista, sentido sistema Anhanguera-Bandeirantes e também no sentido Itu.
Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):
Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.
Rodoanel Mário Covas (SP-021):
Sentido Bandeirantes - Tráfego flui com lentidão devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade;
Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego lento, com paradas em Embu das Artes na pista Expressa. km inicial: 29 / km final: 30.
Rodovia dos Imigrantes (SP 160):
Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego lento e congestionado por excesso de veículos. km inicial: 66 / km final: 70.
Rodovia Anchieta (SP 150):
Sentido litoral – Pista sentido litoral com tráfego congestionado devido a ‘Operação Comboio’. Km inicial: 31 / Km final: 40;
Sentido capital – Pista sentido capital com tráfego lento devido a excesso de veículos. Km inicial: 63 / Km final: 60.
Fernão Dias (BR-381):
Tráfego flui com lentidão devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade.
Orientação
A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem transitar pelas rodovias que cortam o Estado de São Paulo no horário de pico nos próximos dias. Caso não seja possível, a recomendação é para que a atenção seja redobrada e que a paciência seja ainda maior com intuito de se evitar acidentes e problemas de ordem maior no trânsito.