08 de julho de 2026
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DE OLHO NAS ESTRADAS

Bandeirantes e Anhanguera registra lentidão na saída do feriado

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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A situação é de trânsito lento em muitas das rodovias que cortam a RMJ
A situação é de trânsito lento em muitas das rodovias que cortam a RMJ

O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo é intenso na saída para o feriado prolongado de 9 de julho. A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já apresenta trânsito lento, especialmente nos corredores do sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Vai pegar estrada ainda na noite de hoje (8)? Confira a situação das principais vias da RMJ e do acesso ao litoral paulista neste momento:

Rodovia Anhanguera (SP-330):

Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego lento em Jundiaí na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 41 minutos. Km inicial: 57 / Km final: 60.

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):

Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em São Paulo na pista Expressa devido a congestionamento nas marginais na Capital. Km inicial: 13 / Km final: 15;

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego carregado, sem acidentes e congestionamento, devido ao alto fluxo de veículos circulando na pista. 

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):

Tráfego flui com lentidão devido ao alto fluxo de veículos na pista, sentido sistema Anhanguera-Bandeirantes e também no sentido Itu.

Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):

Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.

Rodoanel Mário Covas (SP-021):

Sentido Bandeirantes - Tráfego flui com lentidão devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade;
Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego lento, com paradas em Embu das Artes na pista Expressa. km inicial: 29 / km final: 30.

Rodovia dos Imigrantes (SP 160):

Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego lento e congestionado por excesso de veículos. km inicial: 66 / km final: 70.

Rodovia Anchieta (SP 150):

Sentido litoral – Pista sentido litoral com tráfego congestionado devido a ‘Operação Comboio’. Km inicial: 31 / Km final: 40;

Sentido capital – Pista sentido capital com tráfego lento devido a excesso de veículos. Km inicial: 63 / Km final: 60.

Fernão Dias (BR-381):

Tráfego flui com lentidão devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade.

Orientação

A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem transitar pelas rodovias que cortam o Estado de São Paulo no horário de pico nos próximos dias. Caso não seja possível, a recomendação é para que a atenção seja redobrada e que a paciência seja ainda maior com intuito de se evitar acidentes e problemas de ordem maior no trânsito.

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