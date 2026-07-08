O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo é intenso na saída para o feriado prolongado de 9 de julho. A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já apresenta trânsito lento, especialmente nos corredores do sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Vai pegar estrada ainda na noite de hoje (8)? Confira a situação das principais vias da RMJ e do acesso ao litoral paulista neste momento:

Rodovia Anhanguera (SP-330):

Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego lento em Jundiaí na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 41 minutos. Km inicial: 57 / Km final: 60.

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):