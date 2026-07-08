O Terminal Rodoviário José Alves, em Jundiaí, espera receber mais de 14 mil passageiros entre esta quarta-feira (8) e domingo (12) em razão do feriado de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista.

Ao todo, estão programadas 615 partidas e chegadas de ônibus na rodoviária, atendendo à demanda de passageiros que aproveitarão o feriado prolongado para viajar a diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Campinas, Sorocaba, Itu, Santos, São Vicente e Praia Grande, cidades que tradicionalmente registram maior movimento durante os feriados, seja para compromissos, lazer ou visita a familiares.