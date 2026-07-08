A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de incêndio para o interior de São Paulo durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 devido a massa de ar seco e a baixa umidade relativa do ar previstas entre esta quinta-feira (9) e sábado (11). As regiões norte e noroeste do Estado podem alcançar índices de umidade abaixo dos 30%.
Jundiaí
A região de Jundiaí está em alerta considerado alto pela Defesa Civil. Já nas regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca o pico do alerta é para sábado (11), devendo ficar em estado de emergência. A faixa que vai de Andradina, passando pro Presidente Prudente, Bauru até Campinas ficam no estado vermelho de alerta.
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Alívio com a frente fria
O estado de emergência representa o mais alto nível de criticidade e é atribuído quando as condições meteorológicas atingem patamares extremos, com temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos intensos e, frequentemente, um longo período sem precipitação.
A aproximação de uma frente fria entre sábado e domingo traz aumento de nebulosidade e previsão de chuva fraca isolada e redução das temperaturas em boa parte do território paulista, diminuindo o risco de queimadas.
Cuidados com o fogo
O período entre junho e outubro é considerado a fase vermelha para incêndios por ser a época mais seca do ano e a mais propensa a focos de queimadas nas matas. Segundo dados da Defesa Civil de São Paulo, de cada 10 incêndios detectados no estado de São Paulo, 9 são provocados por ação humana, seja ela intencional ou não.
Confira algumas dicas:
- Não usar o fogo como agente de limpeza ou para queimar resíduos de poda e lixo;
- Evitar acender fogueiras e velas próximo de matas;
- Cigarros e fósforos devem ser apagados e descartados em locais apropriados;
- Não soltar balões, é crime ambiental;
- Usar o fogo somente com autorização da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;
- Em caso de propriedades que recebem visitantes, avaliar a suspensão das visitas em dias de risco alto de incêndio.