Hoje (10) é celebrado o Dia da Pizza, data comemorativa para um dos alimentos mais amados da gastronomia mundial. Em Jundiaí, não é diferente, e a paixão aumenta a cada ano. De acordo com dados do Cadastro Fiscal Mobiliário da Prefeitura de Jundiaí, o município conta atualmente com 66 pizzarias ativas. Há cinco anos, em 2021, eram 47 estabelecimentos registrados nesse segmento, o que representa um crescimento de 40,4%, no número de pizzarias em atividade na cidade.
Próxima da Terra da Uva, uma das cidades que mais comem pizza no mundo: São Paulo. A cidade é a que mais consome pizza no Brasil e a segunda colocada no mundo inteiro, perdendo apenas para Nova Iorque. Diante da magnitude, o Dia da Pizza foi instituído em solo paulista pelo então secretário de Turismo do Estado de São Paulo da época, Caio Luiz de Carvalho. A comemoração marcou o encerramento de um concurso estadual que elegeu as melhores receitas de muçarela e margherita. Assim nasceu a data, em 10 de julho de 1985.
Vale ressaltar que 40.332 pizzarias estiveram em operação até dezembro de 2025 pelo Brasil e o Estado de São Paulo tem a maior porcentagem do país, com 32,04%. De acordo com estimativas da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), brasileiros consomem cerca de 3,8 milhões de pizzas por dia.
Além disso, o Brasil é o 2º maior consumidor mundial de pizza. O mercado não para de crescer, pois em 2025 foram abertas 4.109 pizzarias, um crescimento de 6,26% em comparação a 2024. “O Estado de São Paulo comemora o Dia da Pizza, pois é um dos pratos mais apreciados pelos moradores e visitantes. São mais de 870 mil pizzas consumidas por dia apenas em São Paulo. Na capital e em todo o estado, temos pizzarias tradicionais, contemporâneas, premiadas, artesanais, temáticas, por delivery, enfim, que agradam todos os paladares”, diz Ana Biselli, secretária estadual de Turismo e Viagens de São Paulo.
O mercado global de pizzas movimenta hoje cerca de US$ 215 a 235 bilhões, com projeções indicando que o setor deve chegar a US$ 340 bilhões nos próximos anos. Os paulistas são fiéis ao prato italiano.
De acordo com o Sindbares/Abrasel, mesmo com a expansão de hambúrgueres, bowls e culinária oriental, a pizza continua sendo o prato mais pedido no delivery no Brasil. O setor se mantém como um dos mais sólidos do foodservice, impulsionado pela alta frequência de consumo, forte apelo para grupos, percepção de bom custo-benefício e facilidade logística. Pesquisas indicam que há cinco sabores que, juntos, representam 80% dos pedidos no país. Eles são: Calabresa, Portuguesa, Marguerita, Frango com Catupiry e Muçarela.
A história da pizza, o pioneirismo de São Paulo e pizzarias premiadas
A palavra “pizza” tem origem incerta, mas acredita-se que venha do latim picea, que significa “objeto torrado pelo fogo”, ou do grego pitta, que se refere a um “bolo” ou “torta”. Outra teoria sugere a origem do termo do alemão antigo bizzo, que significa “pedaço” ou “mordida”. O primeiro registro escrito da palavra "pizza" data do ano 997 d.C., em um documento latino manuscrito encontrado na cidade de Gaeta, na Itália.
As primeiras pizzarias foram abertas em Nápoles, na Itália. Só que com o passar dos anos, a receita se espalhou pelo resto do país e depois pelo mundo. De acordo com a sociedade napolitana, após a Segunda Guerra Mundial e com o “boom” industrial, muitas pessoas imigraram para outras cidades e países e levaram consigo suas tradições gastronômicas.
Agora vem a história em São Paulo. A primeira pizzaria brasileira foi aberta em 1910, no bairro do Brás, em São Paulo, Capital. Administrada por imigrantes italianos que trouxeram a receita, a pizza, de início, não fez muito sucesso. Anos depois, em 1950, ela se tornou um prato muito popular no Brasil, tendo fama até hoje e fazendo parte da cultura do país.