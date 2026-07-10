Hoje (10) é celebrado o Dia da Pizza, data comemorativa para um dos alimentos mais amados da gastronomia mundial. Em Jundiaí, não é diferente, e a paixão aumenta a cada ano. De acordo com dados do Cadastro Fiscal Mobiliário da Prefeitura de Jundiaí, o município conta atualmente com 66 pizzarias ativas. Há cinco anos, em 2021, eram 47 estabelecimentos registrados nesse segmento, o que representa um crescimento de 40,4%, no número de pizzarias em atividade na cidade.

Próxima da Terra da Uva, uma das cidades que mais comem pizza no mundo: São Paulo. A cidade é a que mais consome pizza no Brasil e a segunda colocada no mundo inteiro, perdendo apenas para Nova Iorque. Diante da magnitude, o Dia da Pizza foi instituído em solo paulista pelo então secretário de Turismo do Estado de São Paulo da época, Caio Luiz de Carvalho. A comemoração marcou o encerramento de um concurso estadual que elegeu as melhores receitas de muçarela e margherita. Assim nasceu a data, em 10 de julho de 1985.

Vale ressaltar que 40.332 pizzarias estiveram em operação até dezembro de 2025 pelo Brasil e o Estado de São Paulo tem a maior porcentagem do país, com 32,04%. De acordo com estimativas da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), brasileiros consomem cerca de 3,8 milhões de pizzas por dia.