A dengue continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública do Brasil. Embora fatores climáticos como temperatura e umidade sejam reconhecidos há décadas como fatores determinantes da doença, pesquisadores do Instituto Pasteur de São Paulo (IPSP), fundado pelo Instituto Pasteur de Paris e pela USP, acreditam que parte da explicação para a ocorrência dos surtos ainda está escondida em escalas muito mais detalhadas do território urbano.

Para investigar esse fenômeno, o instituto trabalha em projeto de pesquisa que pretende integrar inteligência artificial, dados climáticos, indicadores ambientais, infraestrutura urbana e percepção da população sobre vacinação para desenvolver um sistema capaz de identificar áreas de maior risco para a transmissão da dengue em São Paulo. O objetivo é compreender de forma integrada como fatores climáticos, condições urbanas e a aceitação da vacina interagem entre si para influenciar os surtos de dengue.

A iniciativa é coordenada pelo pesquisador Mauro César Cafundó de Morais, líder do Laboratório de Clima e Saúde do IPSP, e reúne parceiros nacionais e internacionais, incluindo o Institut Pasteur de Paris.