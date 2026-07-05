12 de julho de 2026
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PRAZO

5G: cobertura deve ser de 100% em Jundiaí até o fim de julho

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
Entre os compromissos de abrangência do leilão do 5G, que aconteceu em novembro de 2021, estão os prazos para disponibilização de sinal nas cidades brasileiras
Entre os compromissos de abrangência do leilão do 5G, que aconteceu em novembro de 2021, estão os prazos para disponibilização de sinal nas cidades brasileiras

Em novembro de 2021, aconteceu o leilão do 5G no Brasil. Para a substituição da rede anterior, o 4G, alguns compromissos foram estabelecidos no certame, junto a empresas responsáveis pela implantação da tecnologia e operação da frequência. Para atender todos os municípios do país, há um cronograma, que aponta que até o dia 31 de julho de 2026, as vencedoras do leilão precisam atender os municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes, com no mínimo uma antena para cada 15 mil habitantes. É o caso de Jundiaí.

Os prazos são anuais e divididos entre municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes e os que têm até 30 mil habitantes. O primeiro território com cobertura prevista foram as capitais dos estados e o Distrito Federal, com no mínimo uma antena para cada 100 mil habitantes em julho de 2022. Depois, em julho de 2023, ocorreu a ampliação nos mesmos territórios para uma antena para cada 50 mil habitantes. Em julho de 2024, a proporção prevista era uma antena para cada 30 mil habitantes nas capitais e Distrito Federal.

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Em julho do ano passado, a ampliação foi maior. A previsão era atender, além das capitais, os municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, com no mínimo 1 antena para cada 10 mil habitantes. Já no fim deste mês termina o prazo para cobertura em municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes.

Para a região de Jundiaí, que tem diferentes perfis populacionais, a próxima contemplada será Várzea Paulista, a segunda mais populosa na RMJ, com mais de 100 mil habitantes. Para municípios deste porte, a cobertura deve ser de no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes até 31 de julho de 2027. Para os demais municípios da RMJ, a agenda se estende até 2029, com ao menos uma antena a cada 15 mil habitantes em 50% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes até o fim de julho de 2028 e 100% da cobertura nos mesmos territórios até o fim de julho do ano seguinte.

Em Jundiaí, três operadoras venceram a disputa do 5G, Claro, Telefônica (Vivo) e Tim. Caso as empresas descumpram os compromissos assumidos durante o leilão, estarão sujeitas à execução da(s) garantia(s) apresentadas, assim como à instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), no qual a Anatel decidirá pela sanção cabível à situação detectada. 

O que existe hoje

Ainda de acordo com dados da Anatel, hoje a cobertura 5G em Jundiaí já chega a 96,35% dos moradores, sendo a 97,96% na área urbana e 46,75% nas áreas rurais. Em comparação, a cobertura 4G chega para 99,91% dos moradores da cidade (100% urbanos e 97,27% rurais).

Na região, Várzea Paulista, que será a próxima cidade com previsão de cobertura, já tem 99,35% dos moradores com sinal 5G, mais do que Jundiaí, (99,38% urbanos e 87,78% rurais). Campo Limpo Paulista tem 91,44% (91,80% urbano e 72,16% rural); Itupeva tem 85,51% (87,93% urbano e 42,11% rural); 86,12% em Cabreúva (91,91% urbano e 16,44% rural); Louveira tem 81,45% (83,54% urbano e 33,62% rural); e Jarinu, com pouco mais de 30 mil habitantes, tem 59,81% (66,06% urbano e 16,24% rural).

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