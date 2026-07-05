Os prazos são anuais e divididos entre municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes e os que têm até 30 mil habitantes. O primeiro território com cobertura prevista foram as capitais dos estados e o Distrito Federal, com no mínimo uma antena para cada 100 mil habitantes em julho de 2022. Depois, em julho de 2023, ocorreu a ampliação nos mesmos territórios para uma antena para cada 50 mil habitantes. Em julho de 2024, a proporção prevista era uma antena para cada 30 mil habitantes nas capitais e Distrito Federal.

Em novembro de 2021, aconteceu o leilão do 5G no Brasil. Para a substituição da rede anterior, o 4G, alguns compromissos foram estabelecidos no certame, junto a empresas responsáveis pela implantação da tecnologia e operação da frequência. Para atender todos os municípios do país, há um cronograma, que aponta que até o dia 31 de julho de 2026, as vencedoras do leilão precisam atender os municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes, com no mínimo uma antena para cada 15 mil habitantes. É o caso de Jundiaí.

Em julho do ano passado, a ampliação foi maior. A previsão era atender, além das capitais, os municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, com no mínimo 1 antena para cada 10 mil habitantes. Já no fim deste mês termina o prazo para cobertura em municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes.

Para a região de Jundiaí, que tem diferentes perfis populacionais, a próxima contemplada será Várzea Paulista, a segunda mais populosa na RMJ, com mais de 100 mil habitantes. Para municípios deste porte, a cobertura deve ser de no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes até 31 de julho de 2027. Para os demais municípios da RMJ, a agenda se estende até 2029, com ao menos uma antena a cada 15 mil habitantes em 50% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes até o fim de julho de 2028 e 100% da cobertura nos mesmos territórios até o fim de julho do ano seguinte.

Em Jundiaí, três operadoras venceram a disputa do 5G, Claro, Telefônica (Vivo) e Tim. Caso as empresas descumpram os compromissos assumidos durante o leilão, estarão sujeitas à execução da(s) garantia(s) apresentadas, assim como à instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), no qual a Anatel decidirá pela sanção cabível à situação detectada.