A principal mudança está na digitalização de processos essenciais da assistência. Prescrições médicas e solicitações de exames de imagem e radiologia, que antes exigiam documentos impressos, passam agora a ser geradas, validadas e armazenadas de forma totalmente digital, por meio de coletores de dados. Além de reduzir significativamente o consumo de papel, a iniciativa contribui para tornar os processos mais ágeis e seguros, especialmente por meio da checagem à beira leito, fortalecendo a identificação correta do paciente e a rastreabilidade das informações.

Com o objetivo de otimizar processos, modernizar o atendimento e reforçar a segurança do paciente, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) iniciou um projeto piloto voltado à redução do uso de papel. A iniciativa marca mais um passo da instituição em direção à transformação digital e à sustentabilidade. Nesta primeira fase, o projeto está sendo implantado exclusivamente na unidade do Pronto Atendimento Central, permitindo que os fluxos sejam avaliados e aperfeiçoados antes da futura expansão para outras unidades de pronto atendimento.

A implantação foi estruturada em etapas para garantir uma adaptação tranquila às equipes. O processo começou com um mapeamento detalhado dos fluxos de trabalho, seguido por treinamentos direcionados aos profissionais da unidade piloto. “Esse modelo permite acompanhar de perto a adaptação dos colaboradores, identificar oportunidades de melhoria e realizar ajustes em tempo real, assegurando uma transição segura e eficiente para o novo formato digital”, explica a gerente de Pronto Atendimento, Thais Fernanda da Rocha Santos.

Embora ainda seja cedo para mensurar a economia financeira gerada pelo projeto, os resultados iniciais já demonstram um impacto positivo. Antes da implantação, eram utilizadas, em média, de cinco a dez folhas de papel sulfite por paciente atendido. Com a digitalização dos processos contemplados nesta fase, esse volume deixa de ser consumido na unidade. A iniciativa está alinhada às metas institucionais de sustentabilidade e servirá como referência para futuras ações voltadas às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

“Do ponto de vista da gestão, projetos piloto como este são fundamentais para validar novas soluções antes de sua implementação em larga escala. Além de permitir a avaliação da eficiência operacional na prática, eles ajudam a identificar pontos de melhoria, reduzir riscos e mensurar resultados com maior precisão”, ressalta Thais.