Durante os encontros, os participantes conheceram e utilizaram ferramentas amplamente utilizadas por empresas, instituições de ensino e órgãos públicos, como Google Docs, Drive, Planilhas e Formulários. As aulas abordaram a criação e edição de documentos e planilhas, o armazenamento de arquivos em nuvem, a elaboração de formulários para pesquisas e inscrições, além do compartilhamento de conteúdos e do trabalho colaborativo em tempo real.

Seis adolescentes da Fundação Casa de Semiliberdade Jundiaí concluíram nesta terça-feira (7) a primeira turma do curso sobre ferramentas do Google, oferecido pela Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP). A iniciativa integra as ações de qualificação e inclusão digital, ampliando o acesso dos jovens a competências tecnológicas essenciais para os estudos e para a inserção no mercado de trabalho.

Essas plataformas fazem parte da rotina de organizações dos mais diversos setores e contribuem para otimizar processos, organizar informações, produzir relatórios e facilitar a comunicação entre equipes. O domínio dessas ferramentas é considerado uma competência cada vez mais valorizada pelos empregadores e também favorece o desenvolvimento acadêmico, auxiliando na produção de trabalhos, na organização dos estudos e na elaboração de currículos.

A formação foi organizada em duas turmas, com seis participantes cada. A primeira realizou as atividades nos dias 3 e 7 de julho. Já a segunda está programada para os dias 15 e 17 de julho, totalizando 12 adolescentes beneficiados. Ao final da capacitação, todos os participantes receberão certificado de participação.

Para a diretora da Fundação Casa de Semiliberdade Jundiaí, Andreza Tavares, oferecer esse tipo de capacitação significa preparar os adolescentes para uma realidade em que as habilidades digitais são indispensáveis. "Hoje, conhecer ferramentas tecnológicas deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade em praticamente todas as áreas profissionais. Ao proporcionar esse aprendizado, ampliamos as possibilidades de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho e fortalecemos sua autonomia, responsabilidade e confiança para enfrentar os desafios que encontrarão após o cumprimento da medida socioeducativa", destacou.