Quem precisa atualizar a caderneta de vacinação terá uma nova oportunidade neste sábado (11) em Jundiaí. A prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, realizará uma ação de multivacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Piso G3 do Maxi Shopping, das 10h às 18h.
Poderão receber as vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação crianças a partir de dois meses de idade, adolescentes, adultos e idosos. As doses serão disponibilizadas conforme as indicações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), considerando a faixa etária, a condição de saúde e a situação vacinal de cada pessoa.
Para ser atendido, é necessário apresentar um documento com CPF. No caso das crianças, também é indispensável levar a caderneta de vacinação.
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população às vacinas e ampliar a cobertura vacinal, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis.
Tire suas dúvidas sobre vacinação
- Estou gripado. Posso me vacinar?
Depende. Pessoas com sintomas leves, como coriza ou resfriado, podem ser vacinadas desde que estejam sem febre nas últimas 24 horas. Já em casos de febre ou doença aguda moderada ou grave, a recomendação é aguardar a recuperação antes da aplicação.
- Tomei uma vacina há pouco tempo. Posso tomar outra?
Na maioria dos casos, sim. Diversas vacinas podem ser administradas no mesmo dia ou em qualquer intervalo entre elas. A equipe da sala de vacinação avaliará a caderneta e verificará quais doses podem ser aplicadas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.
- Perdi a carteira de vacinação. Posso participar da ação?
Sim. Leve um documento com CPF. A equipe verificará o histórico vacinal disponível nos sistemas de informação e orientará sobre a atualização do esquema, quando possível.
- Estou com a vacinação atrasada. Preciso recomeçar o esquema?
Não. Na maior parte das situações, o esquema vacinal é retomado de onde foi interrompido, sem necessidade de reiniciar as doses. Mas é importante tomar o quanto antes, para garantir a resposta do sistema imunológico.
- Gestantes podem se vacinar?
Sim. Durante a gestação, algumas vacinas são recomendadas para proteger tanto a mãe quanto o bebê. Entre elas estão a dTpa (difteria, tétano e coqueluche), indicada a partir da 20ª semana de gestação, além das vacinas contra a gripe e a covid-19, conforme a situação vacinal. Também é recomendado o imunizante contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite em bebês, a partir da 28ª semana de gestação. A equipe de vacinação avaliará quais doses são indicadas para cada gestante.