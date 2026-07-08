Quem precisa atualizar a caderneta de vacinação terá uma nova oportunidade neste sábado (11) em Jundiaí. A prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, realizará uma ação de multivacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Piso G3 do Maxi Shopping, das 10h às 18h.

Poderão receber as vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação crianças a partir de dois meses de idade, adolescentes, adultos e idosos. As doses serão disponibilizadas conforme as indicações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), considerando a faixa etária, a condição de saúde e a situação vacinal de cada pessoa.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento com CPF. No caso das crianças, também é indispensável levar a caderneta de vacinação.