Nesta quarta-feira (8), véspera de feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, com o tempo seco, já há dias sem chuva, Jundiaí tem qualidade do ar que ocsila de moderada a ruim. A principal preocupação é a concentração de PM 2.5, que são as partículas finas de poluição atmosférica. E para os próximos dias, a tendência é de que o tempo continue ruim em relação à qualidade do ar.

Isso acontecerá em todo o Estado de São Paulo durante o feriado prolongado, que será marcado por baixos índices de umidade relativa do ar no interior e predomínio de sol e formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã na faixa leste do Estado. A partir de sábado (11), a aproximação de uma frente fria começa a mudar esse cenário, com aumento da nebulosidade, previsão de chuva fraca e isolada em parte do território paulista e redução das temperaturas.

Entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10), a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável na maior parte do Estado. No interior, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%, podendo registrar valores ainda menores em pontos das regiões norte e noroeste. No litoral, a circulação marítima mantém variação de nebulosidade, com possibilidade de chuviscos isolados e de curta duração, sem potencial para acumulados expressivos.