A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoveu um seminário voltado à qualificação dos profissionais da rede socioassistencial com olhar voltado para a proteção à infância. Às vésperas dos 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), celebrados em 13 de julho, a formação reuniu equipes que atuam diretamente no atendimento às famílias e teve como foco o aprimoramento das estratégias de prevenção e identificação de violações de direitos, além do fortalecimento da atuação integrada entre os diversos serviços que compõem o Sistema de Garantia de Direitos.

O encontro foi realizado por meio das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), mas abordou um conjunto de temas relacionados à proteção integral da infância e da adolescência. Entre eles, os marcos legais que asseguram direitos às crianças e aos adolescentes, a importância da atuação articulada entre as políticas públicas e os desafios para identificar e interromper situações de violação de direitos.

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