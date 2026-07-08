A chegada de uma nova onda de frio em julho tem movimentado o comércio de Jundiaí. Com a previsão de temperaturas mais baixas nos próximos dias, consumidores têm aproveitado para reforçar o guarda-roupa e comprar itens que ajudam a enfrentar o inverno, como casacos, cobertores e mantas.

Segundo a previsão do Climatempo, Jundiaí deve registrar mínima de 9°C nesta semana, com manhãs e noites frias ao longo dos próximos dias. O cenário tem refletido diretamente nas vendas do comércio local. Em uma loja de roupas, a vendedora Lara Vasconcelos conta que o movimento começou a crescer ainda em junho e segue forte neste mês.

"As vendas aumentaram muito desde junho. Hoje saem cerca de 130 peças de inverno por dia, principalmente jaquetas de couro, moletons e jaquetas puffer, especialmente as masculinas. Este ano está bem melhor em comparação com o ano passado. As pessoas estão procurando muito mais agasalhos."