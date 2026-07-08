09 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
COMÉRCIO AQUECIDO

Nova onda de frio impulsiona vendas de roupas e cobertores

Por Giovanna Viana  |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Alguns comerciantes já preveem aumento de 30% nas vendas 
Alguns comerciantes já preveem aumento de 30% nas vendas 

A chegada de uma nova onda de frio em julho tem movimentado o comércio de Jundiaí. Com a previsão de temperaturas mais baixas nos próximos dias, consumidores têm aproveitado para reforçar o guarda-roupa e comprar itens que ajudam a enfrentar o inverno, como casacos, cobertores e mantas.

Segundo a previsão do Climatempo, Jundiaí deve registrar mínima de 9°C nesta semana, com manhãs e noites frias ao longo dos próximos dias. O cenário tem refletido diretamente nas vendas do comércio local. Em uma loja de roupas, a vendedora Lara Vasconcelos conta que o movimento começou a crescer ainda em junho e segue forte neste mês.

"As vendas aumentaram muito desde junho. Hoje saem cerca de 130 peças de inverno por dia, principalmente jaquetas de couro, moletons e jaquetas puffer, especialmente as masculinas. Este ano está bem melhor em comparação com o ano passado. As pessoas estão procurando muito mais agasalhos."

LEIA MAIS:

Além da queda nas temperaturas, as estratégias adotadas pelos comerciantes também têm contribuído para o aumento nas vendas. O gerente Adriano Santos Cruz explica que a redução dos preços foi um dos fatores que atraíram mais clientes. "Este ano abaixamos os preços como estratégia. Estamos com valores até 30% mais baixos do que a concorrência, e isso está ajudando muito nas vendas. Estamos tendo um ótimo retorno."

O setor de cama, mesa e banho também acompanhou o crescimento da procura. Cobertores, mantas e roupões estão entre os produtos mais vendidos neste período. A vendedora Ana Carolina Oliveira afirma que os clientes têm buscado principalmente produtos que unem conforto e bom custo-benefício. "Os cobertores de microfibra e as mantas são os campeões de vendas. Muita gente procura esses produtos porque aquecem bem e têm preços acessíveis. Com a previsão de mais dias frios, a expectativa é que a procura continue aumentando."

Por conta das temperaturas mais baixas nesse período, Maltoni destaca as oportunidades de aumento de vendas de produtos como cobertores, roupas e calçados, acessórios, aquecedores, vinhos e chocolates.  A dica também é válida para as festas ‘julinas’ que já entraram no calendário brasileiro e também resultam em vendas em segmentos diversos como vestuário, decoração, acessórios e gastronomia. “É preciso aproveitar o momento e impulsionar o faturamento”, pontua.

Até mais tarde 

O comércio de rua de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (11), com atendimento até as 18h. O funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários