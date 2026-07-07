Após tomar conhecimento do atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores, a empresa foi formalmente notificada para regularizar imediatamente a situação, uma vez que o cumprimento das obrigações trabalhistas é de sua inteira responsabilidade.

A Prefeitura de Jundiaí esclarece que mantém rigorosamente em dia todos os pagamentos previstos no contrato com a empresa Soluções, responsável pelos serviços de limpeza nas unidades de saúde do município.

A Prefeitura de Jundiaí emitiu uma nota informando sobre intercorrências relacionadas à limpeza de equipamentos de saúde do município. O serviço é feito por empresa terceirizada.

A Administração Municipal reforça que não há qualquer pendência financeira por parte do município que justifique os atrasos. Diante do descumprimento contratual, já estão sendo adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis para assegurar os direitos dos trabalhadores e a continuidade dos serviços prestados à população.

Nesta terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde reuniu-se com um grupo de trabalhadoras para prestar esclarecimentos e apresentar as providências adotadas. Durante o encontro, foi informado que a empresa já foi penalizada com multa e que o contrato será rescindido. Também foi anunciada a contratação emergencial de uma nova empresa, para manter os serviços e possibilitar a recontratação dos trabalhadores. Além disso, cada vínculo empregatício será analisado individualmente para identificar eventuais valores pendentes, como salários, FGTS, férias, verbas rescisórias e demais benefícios devidos.

O secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, reforçou que a prefeitura está empenhada em preservar os direitos dos trabalhadores e adotará todas as medidas possíveis para minimizar os impactos da situação. “Nos comprometemos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que nenhum trabalhador fique sem os seus direitos. Vocês fazem parte da nossa equipe e ajudam a construir a saúde de Jundiaí todos os dias”, afirmou.