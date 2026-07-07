O inverno chegou e, com ele, uma programação especial para aquecer os fins de semana no Centro de Jundiaí. Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o Centro de Jundiaí será palco da primeira edição do Festival de Inverno, uma programação gratuita que reúne música ao vivo, gastronomia e momentos de convivência para toda a família.
A programação começa já na sexta-feira (17), com uma edição especial do Sexta no Centro, que abre o Festival de Inverno em clima de celebração ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. O público poderá curtir os shows de Agnus Rock e Danielzito e Banda Rock Seixas, em uma noite dedicada aos grandes clássicos do gênero.
Nos dois finais de semana do festival, o público encontrará uma programação musical diversificada, reunindo artistas e bandas da cidade e da região. Entre as atrações já confirmadas estão Salada Russa, Fredy Fevereiro, Evelyn Ariane, Velharama, Edu Rocker, Shelly Simon, Johnny Faria Trio e Leandro Saito. A programação será ampliada com novas atrações, que serão anunciadas nos próximos dias.
Além da música, o Festival de Inverno terá uma praça de alimentação especialmente pensada para a estação. Os empreendedores do programa Jundiaí Gastronomia de Rua levarão ao Centro opções que combinam com o clima mais frio, de lanches a bebidas, para tornar a experiência do público ainda mais aconchegante.
O festival integra o calendário de eventos do programa Centro da Gente, iniciativa da prefeitura que vem valorizando o Centro como um espaço de convivência, cultura, lazer e fortalecimento da economia local.
A Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo está finalizando a programação que será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí.