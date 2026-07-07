Com entrega recente de espaços revitalizados, o Jardim Botânico, que em 2026 completa 22 anos de história como um dos principais espaços de preservação ambiental e lazer de Jundiaí, é mais um local para convivência na cidade.

Entre as interações jundiaienses, uma visita integrou ação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), que reuniu idosos do grupo de ginástica do Centro de Convivência do Idoso (CCI) em um passeio. Além de incentivar a convivência e o bem-estar, a iniciativa proporcionou a muitos participantes a oportunidade de conhecer o parque pela primeira vez.

A nova visitante, Maria Aparecida de Paiva, de 78 anos, gostou dos peixes do lago e das ervas cultivadas nos jardins. “Achei o parque maravilhoso. Eu cresci na roça e conheço as ervas só de olhar, nem preciso sentir o cheiro”, brincou.