Com entrega recente de espaços revitalizados, o Jardim Botânico, que em 2026 completa 22 anos de história como um dos principais espaços de preservação ambiental e lazer de Jundiaí, é mais um local para convivência na cidade.
Entre as interações jundiaienses, uma visita integrou ação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), que reuniu idosos do grupo de ginástica do Centro de Convivência do Idoso (CCI) em um passeio. Além de incentivar a convivência e o bem-estar, a iniciativa proporcionou a muitos participantes a oportunidade de conhecer o parque pela primeira vez.
A nova visitante, Maria Aparecida de Paiva, de 78 anos, gostou dos peixes do lago e das ervas cultivadas nos jardins. “Achei o parque maravilhoso. Eu cresci na roça e conheço as ervas só de olhar, nem preciso sentir o cheiro”, brincou.
A ação contou com a presença do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e da secretária da Smads, Luciane Mosca. “Queremos que cada vez mais pessoas ocupem os espaços públicos da cidade. O Jardim Botânico é um patrimônio de Jundiaí e precisa estar acessível, acolhedor e bem cuidado para receber as pessoas que buscam lazer, contato com a natureza e qualidade de vida”, ressaltou o prefeito.
“Essas atividades fazem parte do trabalho desenvolvido com os idosos para estimular a convivência, a autonomia e a participação social. Além dos benefícios para a saúde física, momentos como esse fortalecem os vínculos entre os participantes e proporcionam novas vivências, ampliando o acesso aos equipamentos públicos da cidade”, complementou a secretária.
A visita ocorreu em um momento especial para o Jardim Botânico de Jundiaí, que recentemente recebeu melhorias para oferecer ainda mais conforto aos visitantes. Entre as intervenções estão a revitalização das portarias principal e superior, dos banheiros, da fachada principal e do telhado da sala de educação ambiental, além da instalação de novos bancos e mesas e da implantação de um jardim aquático no espaço onde funcionava o antigo orquidário, com direito a diversas espécies trazidas pela Serra do Japi, como bromélias, begônia e embaúba-prateada.
O parque
Com área de 150 mil metros quadrados, o parque está localizado em uma região que reúne remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado, dois dos biomas mais ameaçados do país. Sua missão é conservar os recursos naturais, desenvolver pesquisas e promover educação ambiental, aproximando a população da natureza em pleno ambiente urbano.
Além das coleções de plantas nativas, do viveiro de mudas e do Programa de Conservação da flora regional, o Jardim Botânico abriga mais de 60 espécies de aves e recebe cerca de 2 mil visitantes a cada fim de semana. O espaço também é integrado ao Parque da Cidade por uma ciclovia com aproximadamente sete quilômetros de extensão, formando um importante corredor de lazer, esporte e contato com a natureza.
O Jardim Botânico de Jundiaí está localizado na avenida Antonio Frederico Ozanam, 6.400. O parque funciona diariamente, das 7h às 17h, com entrada gratuita, oferecendo à população um espaço para lazer, prática de atividades físicas, contemplação da natureza e educação ambiental.