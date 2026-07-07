A Polícia Militar de São Paulo tem 2 mil vagas de aluno-soldado PM do Quadro de Praças para os sexos masculino e feminino. O cargo exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$ 5,5 mil. Com o lançamento deste edital, já são 5.691 vagas de concursos em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda 2.397 vagas já autorizadas.
Veja abaixo as informações que todo candidato deve saber sobre o concurso.
Onde encontrar o edital e o link de inscrição
Todas as informações do concurso estão neste link: https://www.vunesp.com.br/PMES2601
Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas somente no site www.vunesp.com.br, até as 23h59 de 21 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 100.
No site estará disponível, até o 1º dia útil subsequente ao encerramento do período das inscrições, o boleto bancário para impressão e pagamento da taxa de inscrição, bem como os dados e códigos gerados na inscrição para efetivação de pagamentos instantâneos (PIX e/ou QR Code) da taxa de inscrição.
O candidato poderá ainda efetuar sua inscrição em unidades físicas do Poupatempo, por meio do setor “Poupatempo Digital”.
Salário
A remuneração básica inicial para o cargo de aluno-soldado PM é de R$ 5.482,51.
O que faz
As atribuições do cargo de aluno-soldado PM são o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Praças, destinado a formar, com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Requisitos para inscrição
- ter idade mínima de 17 anos;
- ter idade máxima de 30 anos;
- ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55m, se mulher, e 1,60m, se homem;
- o candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando:
- divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;
- fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade;
- fizer alusão a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem;
- fizer alusão a ideia ou ato libidinoso;
- fizer alusão a ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.
Requisitos para posse
- ter concluído o ensino médio ou equivalente;
- ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”;
- possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;
- possuir higidez física e mental;
- possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo;
- estar quite com as obrigações eleitorais;
- estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
- se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos 2 últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;
- ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;
- se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;
- não ter sido, nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente:
- responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção;
- condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena;
- não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a função policial militar.
Locais da prova
Os candidatos poderão escolher fazer os Exames de Conhecimentos (Partes I e II) em um dos 51 municípios do estado de SP disponíveis:
Andradina; Araçatuba; Araraquara; Avaré; Bauru; Bragança Paulista; Campinas; Caraguatatuba; Catanduva; Cotia; Dracena; Franca; Franco da Rocha; Guarulhos; Itapetininga; Jundiaí; Marília; Mogi das Cruzes; Mongaguá; Osasco; Ourinhos; Piracicaba; Pirassununga; Praia Grande; Presidente Prudente; Presidente Venceslau; Registro; Ribeirão Preto; Rio Claro; São Paulo; Santos; São Bernardo do Campo; São José do Rio Preto; São Jose dos Campos; Sorocaba; Taubaté; Votuporanga;
Ou nas seguintes capitais de outros estados da Federação:
Belo Horizonte – MG; Brasília – DF; Campo Grande – MS; Cuiabá – MT; Curitiba – PR; Florianópolis – SC; Fortaleza – CE; Goiânia- GO; Manaus – AM; Porto Alegre – RS; Recife – PE; Rio de Janeiro – RJ; Salvador- BA; Vitória – ES.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo poderá realizar as demais etapas em qualquer outra cidade. A escolha não implica que o candidato, caso aprovado, seja classificado na cidade ou região escolhida para a realização da referida etapa.
Estágio probatório
O estágio probatório, com duração de 3 anos, tem início com o exercício do cargo, que é concomitante com a posse, e o candidato ingressa na graduação de aluno-soldado PM. O período de 3 anos engloba o prazo para conclusão do Curso de Formação de Praças (CFP), nos termos do Sistema de Ensino da Polícia Militar, e o consequente período de estágio operacional.
O aluno-soldado PM que concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças (CFP) será promovido à graduação de Soldado PM.