A Polícia Militar de São Paulo tem 2 mil vagas de aluno-soldado PM do Quadro de Praças para os sexos masculino e feminino. O cargo exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$ 5,5 mil. Com o lançamento deste edital, já são 5.691 vagas de concursos em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda 2.397 vagas já autorizadas.

Veja abaixo as informações que todo candidato deve saber sobre o concurso.

Onde encontrar o edital e o link de inscrição

Todas as informações do concurso estão neste link: https://www.vunesp.com.br/PMES2601

Inscrições