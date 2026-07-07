Quem desenvolve soluções inovadoras para a área da saúde ainda tem tempo para dar um importante passo no crescimento do negócio. Estão abertas, até o dia 19 de julho, as inscrições para o Programa de Inovação em Saúde 2026/2027, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), iniciativa que oferece às startups a oportunidade de desenvolver pesquisas em parceria com a instituição e validar tecnologias em um ambiente científico.

O programa integra o eixo Inova+, do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), que tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação de Jundiaí, incentivando a conexão entre universidades, empresas e o poder público para impulsionar soluções de alto impacto.

As startups selecionadas terão acesso à infraestrutura laboratorial da FMJ, além de mentoria técnica e de gestão, orientação de pesquisadores, apoio na elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e suporte para submissão de estudos aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e de Ética no Uso de Animais (Ceua), quando necessário. Durante o programa, as empresas também poderão interagir com estudantes de graduação e pós-graduação, criando um ambiente de troca de conhecimento e desenvolvimento conjunto.