Quem desenvolve soluções inovadoras para a área da saúde ainda tem tempo para dar um importante passo no crescimento do negócio. Estão abertas, até o dia 19 de julho, as inscrições para o Programa de Inovação em Saúde 2026/2027, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), iniciativa que oferece às startups a oportunidade de desenvolver pesquisas em parceria com a instituição e validar tecnologias em um ambiente científico.
O programa integra o eixo Inova+, do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), que tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação de Jundiaí, incentivando a conexão entre universidades, empresas e o poder público para impulsionar soluções de alto impacto.
As startups selecionadas terão acesso à infraestrutura laboratorial da FMJ, além de mentoria técnica e de gestão, orientação de pesquisadores, apoio na elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e suporte para submissão de estudos aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e de Ética no Uso de Animais (Ceua), quando necessário. Durante o programa, as empresas também poderão interagir com estudantes de graduação e pós-graduação, criando um ambiente de troca de conhecimento e desenvolvimento conjunto.
Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da SMDECT, Tiago Antunes, iniciativas como essa fortalecem o ambiente de inovação da cidade e ajudam a transformar boas ideias em soluções concretas. “Jundiaí tem investido na criação de um ambiente favorável para quem empreende com tecnologia e inovação. O Programa de Inovação em Saúde da FMJ é um exemplo desse movimento, porque aproxima startups do conhecimento científico e da infraestrutura necessária para validar projetos e acelerar o desenvolvimento de soluções que podem gerar novos negócios e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é justamente o propósito do Inova+: conectar talentos, pesquisa e empreendedorismo para impulsionar o desenvolvimento da cidade.”
Segundo o diretor de Inovação da FMJ, professor Antonio Galhardi, a proposta é aproximar cada vez mais a pesquisa científica das empresas que desenvolvem novas tecnologias. “Nosso objetivo é transformar a FMJ em um ambiente de incubação e aceleração de inovação em saúde. As startups passam a contar com infraestrutura científica, orientação de pesquisadores experientes e interação com estudantes e profissionais da área. Essa aproximação fortalece tanto o desenvolvimento das empresas quanto a formação acadêmica, além de acelerar a chegada de novas tecnologias que podem beneficiar diretamente a população.”
Quem pode participar
Podem participar startups formalmente constituídas, com CNPJ ativo no Estado de São Paulo, que desenvolvam soluções inovadoras aplicáveis à saúde e que tenham alcançado, no mínimo, a fase de prova de conceito.
Também é necessário possuir recursos próprios para custear os insumos das pesquisas, contar com equipe qualificada para execução do projeto em parceria com a FMJ e ter sócios administradores com diploma de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Como funciona a seleção
O processo seletivo será realizado em três etapas. Primeiro, será feita a análise da documentação e da disponibilidade da infraestrutura laboratorial da FMJ. Em seguida, as propostas serão avaliadas considerando critérios como grau de inovação, relevância para a saúde, viabilidade técnica e científica, compatibilidade com a estrutura da instituição e potencial de impacto.
Os projetos classificados participarão de uma entrevista técnica com um comitê de especialistas e deverão obter, no mínimo, 70% de aproveitamento para serem aprovados.
O cronograma prevê a avaliação dos projetos entre 20 de julho e 11 de setembro, divulgação do resultado em 16 de setembro e início das atividades em 21 de setembro de 2026. As startups selecionadas permanecerão no programa até 20 de setembro de 2027.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas até 19 de julho, por meio do site da Faculdade de Medicina de Jundiaí, neste link. Os interessados deverão apresentar formulário de inscrição, vídeo de apresentação da proposta, documentação da empresa, declaração de regularidade fiscal e proposta técnica contendo informações sobre a solução desenvolvida e a infraestrutura necessária para sua validação.