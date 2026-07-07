O recesso do meio do ano para 3 milhões de estudantes da rede estadual paulista começa nesta terça-feira (7). A pausa segue até dia 24 de julho, quando alunos, professores e equipes de apoio retornam para as atividades do segundo semestre. Assim como nos últimos três anos, unidades do sistema centralizado de distribuição de alimentos permanecerão abertas durante o período e vão oferecer almoço a alunos previamente cadastrados.

O almoço nas férias é servido sempre de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. O cardápio é variado ao longo do mês e segue as orientações da equipe de nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Participam do almoço das férias escolas de 152 municípios em que a alimentação escolar é centralizada. Nessas cidades, os contratos de cozinheiras e compras de insumos para refeições dos estudantes da rede estadual são feitos diretamente pela Secretaria da Educação.

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