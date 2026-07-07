07 de julho de 2026
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RECESSO

Férias da rede estadual de ensino começam nesta terça-feira

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo do Estado de São Paulo
Retorno às aulas está marcado para dia 24 de julho; unidades permanecerão abertas e com ofertas de almoço de segunda à sexta-feira
Retorno às aulas está marcado para dia 24 de julho; unidades permanecerão abertas e com ofertas de almoço de segunda à sexta-feira

O recesso do meio do ano para 3 milhões de estudantes da rede estadual paulista começa nesta terça-feira (7). A pausa segue até dia 24 de julho, quando alunos, professores e equipes de apoio retornam para as atividades do segundo semestre. Assim como nos últimos três anos, unidades do sistema centralizado de distribuição de alimentos permanecerão abertas durante o período e vão oferecer almoço a alunos previamente cadastrados.

O almoço nas férias é servido sempre de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. O cardápio é variado ao longo do mês e segue as orientações da equipe de nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Participam do almoço das férias escolas de 152 municípios em que a alimentação escolar é centralizada. Nessas cidades, os contratos de cozinheiras e compras de insumos para refeições dos estudantes da rede estadual são feitos diretamente pela Secretaria da Educação.

Aulas e provas de recuperação

No retorno às aulas, a partir de 24 de julho, as unidades da rede estadual darão início à preparação e aplicação das provas de recuperação do 1º semestre a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Entre 27 e 31 de julho, as escolas devem organizar atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos previstos para o semestre nos componentes do Currículo Paulista de cada ano/série.

As provas estão agendadas para o intervalo entre 3 e 7 de agosto. Podem participar alunos com notas iguais ou menores de cinco no primeiro e segundo bimestres, ou que queiram melhorar a média no boletim. As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.

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