O recesso do meio do ano para 3 milhões de estudantes da rede estadual paulista começa nesta terça-feira (7). A pausa segue até dia 24 de julho, quando alunos, professores e equipes de apoio retornam para as atividades do segundo semestre. Assim como nos últimos três anos, unidades do sistema centralizado de distribuição de alimentos permanecerão abertas durante o período e vão oferecer almoço a alunos previamente cadastrados.
O almoço nas férias é servido sempre de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. O cardápio é variado ao longo do mês e segue as orientações da equipe de nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Participam do almoço das férias escolas de 152 municípios em que a alimentação escolar é centralizada. Nessas cidades, os contratos de cozinheiras e compras de insumos para refeições dos estudantes da rede estadual são feitos diretamente pela Secretaria da Educação.
Aulas e provas de recuperação
No retorno às aulas, a partir de 24 de julho, as unidades da rede estadual darão início à preparação e aplicação das provas de recuperação do 1º semestre a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Entre 27 e 31 de julho, as escolas devem organizar atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos previstos para o semestre nos componentes do Currículo Paulista de cada ano/série.
As provas estão agendadas para o intervalo entre 3 e 7 de agosto. Podem participar alunos com notas iguais ou menores de cinco no primeiro e segundo bimestres, ou que queiram melhorar a média no boletim. As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.