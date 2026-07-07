Um levantamento do Instituto Veritá, que mede a percepção da população sobre os serviços oferecidos, coloca Jundiaí em destaque no Estado de São Paulo e no Brasil. Na pesquisa, que avaliou as 100 maiores cidades brasileiras, Jundiaí conquistou a 15ª colocação nacional e o 3º lugar entre os municípios paulistas, com índice de 5,36. As maiores avaliações do município foram registradas nos quesitos lazer (6,58), saneamento e meio ambiente (6,42) e limpeza urbana e zeladoria (6,14).
A pesquisa também destacou a cidade em abastecimento e qualidade da água, além da coleta e tratamento de esgoto, evidenciando os avanços promovidos pelas políticas públicas e pelos investimentos realizados pela prefeitura.
“Esse reconhecimento mostra que é possível crescer sem abrir mão da qualidade de vida. Defendemos um desenvolvimento ordenado, com planejamento, responsabilidade e investimentos que acompanhem o crescimento da cidade. É assim que Jundiaí vai avanças e se consolidar como referência em qualidade de vida “, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.
Nos indicadores ligados ao saneamento, Jundiaí ocupa o 2º lugar em proteção ambiental de rios, nascentes e áreas verdes, além da 3ª colocação em abastecimento e qualidade da água e em coleta e tratamento de esgoto. Esses resultados acompanham os investimentos realizados pela DAE Jundiaí em segurança hídrica, modernização dos sistemas de abastecimento e ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento, fortalecendo a qualidade dos serviços prestados à população.
O desempenho evidenciado pelo Instituto Veritá se soma a outros reconhecimentos recentes conquistados por Jundiaí. Neste ano, o município foi apontado como a segunda melhor cidade do Brasil em qualidade de vida pelo Índice de Progresso Social (IPS Brasil), com 71,79 pontos, e conquistou a primeira colocação nacional na dimensão Fundamentos do Bem-Estar, com 80,16 pontos.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) também destacou o programa Vale Verde como referência em educação ambiental, alimentação saudável e sustentabilidade. Com 27 anos de história, a iniciativa consiste em uma horta de 50 mil metros quadrados que abastece a alimentação escolar e integra uma política de educação ambiental presente em dezenas de escolas da rede municipal. Ainda na Educação, Jundiaí recebeu o Prêmio de Excelência Educacional do programa Alfabetiza Juntos SP e o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O município também registrou o maior número de escolas premiadas do Estado, exceto a capital, com 31 das 46 unidades de Ensino Fundamental alcançando as metas do Índice de Excelência Educacional (IEE).