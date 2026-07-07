Um levantamento do Instituto Veritá, que mede a percepção da população sobre os serviços oferecidos, coloca Jundiaí em destaque no Estado de São Paulo e no Brasil. Na pesquisa, que avaliou as 100 maiores cidades brasileiras, Jundiaí conquistou a 15ª colocação nacional e o 3º lugar entre os municípios paulistas, com índice de 5,36. As maiores avaliações do município foram registradas nos quesitos lazer (6,58), saneamento e meio ambiente (6,42) e limpeza urbana e zeladoria (6,14).

A pesquisa também destacou a cidade em abastecimento e qualidade da água, além da coleta e tratamento de esgoto, evidenciando os avanços promovidos pelas políticas públicas e pelos investimentos realizados pela prefeitura.