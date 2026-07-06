A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) de Jundiaí promove neste mês uma programação especial em alusão ao ‘Julho Dourado’, campanha nacional voltada à promoção da saúde animal, à guarda responsável e à prevenção das zoonoses.

As atividades também marcam o Dia Mundial das Zoonoses, celebrado nesta segunda-feira (6), data que reforça a importância da vigilância e do controle de doenças como raiva, leptospirose, leishmanioses, esporotricose e febre maculosa brasileira, entre outras enfermidades de relevância para a saúde pública.

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