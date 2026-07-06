A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) de Jundiaí promove neste mês uma programação especial em alusão ao ‘Julho Dourado’, campanha nacional voltada à promoção da saúde animal, à guarda responsável e à prevenção das zoonoses.
As atividades também marcam o Dia Mundial das Zoonoses, celebrado nesta segunda-feira (6), data que reforça a importância da vigilância e do controle de doenças como raiva, leptospirose, leishmanioses, esporotricose e febre maculosa brasileira, entre outras enfermidades de relevância para a saúde pública.
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Ao longo do mês, a Visam realizará ações de educação em saúde, distribuição de materiais informativos e orientações à população sobre formas de prevenção, vacinação animal e medidas para reduzir os riscos ambientais.
Até a próxima quarta-feira (8), a Fábrica das Infâncias Japy recebe a exposição educativa ‘Conhecendo as Zoonoses’, que apresenta, de forma lúdica, informações sobre as doenças infecciosas transmitidas naturalmente entre animais e seres humanos.
“Sabemos que julho é um período de férias escolares e nada melhor do que unir diversão e conhecimento. Tragam as crianças para aprender mais sobre essas doenças, conhecer os animais relacionados à transmissão, como roedores, morcegos, capivaras e cães, e entender como a prevenção faz a diferença”, convida o gerente da Visam, Felipe Vita Pedrosa.
A Visam também disponibiliza gratuitamente a vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no posto fixo da unidade, localizado na rua dos Bandeirantes, 375, Vila Municipal. Além do atendimento durante a semana, há vacinação no último sábado de cada mês, das 8h às 12h. O atendimento é feito mediante agendamento pelos telefones (11) 4589-6340 ou 4589-6350. Há estacionamento no local.