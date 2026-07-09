Na capital, epicentro do movimento de 1932, o Obelisco do Ibirapuera é considerado o maior símbolo da Revolução paulista. Com 72 metros de altura e projetado pelo escultor Galileo Ugo Emendabili, o Obelisco é um mausoléu feito em mármore travertino que faz a guarda de restos mortais de centenas de heróis, o que inclui os estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo (que deram origem à sigla M.M.D.C.), além do poeta Guilherme de Almeida e outras figuras icônicas de 1932. A visitação é gratuita, de terça a domingo (das 8h às 17h). O Obelisco foi inaugurado em 9 de julho de 1955.

O túnel que liga a cidade paulista de Cruzeiro à Passa Quatro, em Minas Gerais, foi palco de um confronto durante a Revolução Constitucionalista, que durou três meses, entre julho e outubro de 1932. Esse trecho ferroviário é um dos pontos de visitação destacados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), que remetem ao momento histórico. São trincheiras, museus, monumentos e memoriais, todos dedicados à memória dos combatentes, onde mapas, fotos de época, armas, canhões e veículos conduzem estudantes, moradores e turistas ao passado.

Em São Paulo, o Museu da Polícia Militar, na Luz, abriga um acervo com fardas utilizadas durante os combates de 1932. O Museu fica na R. Dr. Jorge Miranda, 308, aberto de terça a domingo, das 10h às 18h. No centro, na Rua Álvares Penteado, 23, está o Edifício Ouro Para o Bem de São Paulo, em estilo art déco e construído com doações das alianças de casamento das senhoras paulistas, cuja campanha de arrecadação visava obter fundos para manter a Revolução. A fachada representa a bandeira paulista e os andares representam as 13 listras do símbolo de São Paulo.

Cruzeiro

Conhecida como a capital da Revolução de 1932, Cruzeiro localiza-se no Vale do Paraíba, a 216 km de São Paulo, e programou eventos para todo o mês de julho. A cidade foi cenário de combates sangrentos, principalmente no Túnel da Mantiqueira, na divisa com Minas, e foi cenário para a assinatura do armistício, com a rendição das tropas de São Paulo. Outro local de turismo cívico local é o Mirante do Belvedere da Santa, onde ocorrem eventos que relembram a Revolução.

O Memorial de 1932 (R. Av. Major Novaes, 126, no Centro) reúne mais de 300 itens, incluindo armas, artefatos, cartas e documentos da época, funciona no prédio histórico Dr. Arnolfo de Azevedo (onde foi assinado o armistício), com horários de segunda a sexta, das 9h às 17h e sábados, das 9h às 13h.

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