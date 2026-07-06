A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec) Jundiaí realizou a entrega de 80 kits de inverno às pessoas em tratamento do câncer assistidas pela instituição. A entrega foi realizada durante a tradicional Festa Julina da Abrapec.

Os kits entregues são compostos por blusa de moletom, par de meias, cachecol, touca, par de luvas, bolsa personalizada com a logomarca da Abrapec, cesta básica, cesta de produtos de limpeza, suplementos nutricionais e os medicamentos mensais fornecidos gratuitamente pela instituição.

A aposentada Eva Golbo, atendida na Abrapec há sete anos, emocionou-se ao receber o benefício. "Foi por meio do serviço social do hospital onde realizava o tratamento que recebi a indicação para procurar a instituição. Disseram que eu seria muito bem atendida, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui encontro tudo o que preciso, como medicamentos, suplementos nutricionais e diversas atividades que contribuem para o meu bem-estar. Hoje estou recebendo o meu kit de inverno e sou muito grata por tudo o que recebo da Abrapec", destacou.