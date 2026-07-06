A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec) Jundiaí realizou a entrega de 80 kits de inverno às pessoas em tratamento do câncer assistidas pela instituição. A entrega foi realizada durante a tradicional Festa Julina da Abrapec.
Os kits entregues são compostos por blusa de moletom, par de meias, cachecol, touca, par de luvas, bolsa personalizada com a logomarca da Abrapec, cesta básica, cesta de produtos de limpeza, suplementos nutricionais e os medicamentos mensais fornecidos gratuitamente pela instituição.
A aposentada Eva Golbo, atendida na Abrapec há sete anos, emocionou-se ao receber o benefício. "Foi por meio do serviço social do hospital onde realizava o tratamento que recebi a indicação para procurar a instituição. Disseram que eu seria muito bem atendida, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui encontro tudo o que preciso, como medicamentos, suplementos nutricionais e diversas atividades que contribuem para o meu bem-estar. Hoje estou recebendo o meu kit de inverno e sou muito grata por tudo o que recebo da Abrapec", destacou.
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Outra beneficiada, Joana Darc da Silva Pinheiro, também destacou a importância do acolhimento oferecido pela instituição. "Conheci a Abrapec em 2017 e, desde então, sou muito bem atendida. Participo das atividades e, mesmo após ser diagnosticada com um tumor no pulmão, na clavícula e nos ossos, continuo firme e forte. Já fiz oito sessões de quimioterapia e sigo em frente. Hoje estou muito feliz por receber meu kit de inverno. Se pudesse, ficaria dia e noite aqui porque considero minha segunda casa”, ressaltou.
Os assistidos acamados receberão os kits de inverno em suas residências. A iniciativa integra a campanha ‘Aqueça o Corpo e o Coração’, que tem como objetivo proporcionar mais conforto, proteção e qualidade de vida às pessoas em tratamento oncológico cadastradas pela Abrapec em Jundiaí e em toda a região.
A instituição reforça que pessoas físicas e jurídicas podem colaborar com suas ações sociais por meio de doações de alimentos, leite longa vida, fraldas geriátricas, materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza ou contribuições financeiras. As doações são fundamentais para que a instituição continue oferecendo assistência gratuita às pessoas em tratamento do câncer e seus familiares.
Serviço
Abrapec – Unidade Jundiaí
Endereço: Rua Zacarias de Góes, 187 – Centro – Jundiaí/SP
Telefone: (11) 3379-3352
E-mail: socialjundiai@abrapec.org