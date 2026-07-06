A maior e mais tradicional festa de Jundiaí já tem data para voltar a reunir milhares de visitantes. A 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada em quatro finais de semana, a partir do dia 14 de janeiro, no Parque da Uva.

A Prefeitura de Jundiaí já iniciou o planejamento da próxima edição, com foco em aprimoramentos estruturais, logísticos e na experiência do público, mantendo o compromisso de fortalecer um dos principais eventos do calendário turístico e cultural do Estado de São Paulo.

A expectativa é dar sequência ao sucesso da edição de 2026, que entrou para a história como a maior já realizada. Ao longo dos quatro finais de semana, a Festa recebeu 307.849 visitantes, atraiu turistas de 397 cidades, de todos os estados brasileiros e de 39 países, consolidando também seu alcance internacional.