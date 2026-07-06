Em Jundiaí, entre 2025 e o primeiro semestre de 2026, as ações de empregabilidade realizadas de forma descentralizada contabilizaram mais de 2,6 mil pessoas atendidas e 4.675 entrevistas de emprego. A estratégia é do Emprega+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da prefeitura, que integra diferentes secretarias, empresas e instituições parceiras para facilitar o ingresso da população no mercado de trabalho.
A próxima edição do Emprego da Gente nos Bairros está prevista para o mês de julho e será direcionada aos alunos do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), na Argos, em horário adaptado às características do público atendido.
A descentralização dos serviços de empregabilidade, com ações diretamente nos bairros, aproxima trabalhadores das empresas e amplia o acesso às vagas. O trabalho começou em 2025, com atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). Durante as ações, as equipes realizaram cadastros em plataformas de empregabilidade, orientaram os participantes sobre o uso dos sistemas de vagas e fizeram encaminhamentos para processos seletivos de empresas e programas de aprendizagem.
Ao longo do ano, foram promovidas 19 ações nos Cras Central, Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sul e no Centro de Convivência Vila Esperança, beneficiando 307 moradores. Com os bons resultados, o programa ampliou sua atuação e criou o Emprego da Gente nos Bairros, iniciativa que leva empresas para dentro das comunidades, reduzindo as dificuldades de deslocamento e aproximando as oportunidades da realidade dos trabalhadores.
Somente em 2025, o Emprego da Gente nos Bairros realizou três edições, que atenderam 254 pessoas e resultaram em 642 entrevistas de emprego.
A primeira edição foi realizada na região do Colônia, em frente ao Centro Esportivo Romão de Souza, com apoio da TVTEC, Cijun, Secretaria de Esportes e outros parceiros. Em seguida, a ação chegou ao Rio Acima, com empresas compatíveis com o perfil da região, incluindo oportunidades no setor agrícola. A terceira edição aconteceu no bairro Novo Horizonte, em parceria com a Cáritas, permitindo a participação de um número ainda maior de empresas e entrevistas simultâneas.
Além dessas iniciativas, o Emprega+ participou de mutirões e ações voltadas às pessoas com deficiência (PcD), população LGBTQIA+, moradores da região do Retiro e usuários acompanhados pelo Creas. Essas atividades somaram 460 participantes e 660 atendimentos.
O trabalho voltado à inclusão também refletiu nos indicadores do município. Em 2025, Jundiaí registrou 815 contratações de pessoas com deficiência, alcançando a 8ª colocação entre os municípios paulistas, desconsiderando a Capital, no ranking estadual de admissões desse público.
Em 2026, a estratégia de levar oportunidades aos territórios ganhou ainda mais força. O Emprego da Gente nos Bairros realizou quatro edições nas regiões do Cecap, Caxambu, Retiro e Vila Hortolândia, priorizando empresas localizadas próximas às comunidades atendidas ou com fácil acesso por transporte público, facilitando o deslocamento diário dos trabalhadores.
As quatro ações reuniram 973 participantes e proporcionaram 2.033 entrevistas de emprego, com destaque para a edição realizada no Retiro, que concentrou 631 pessoas atendidas e 1.275 entrevistas.
O programa também integrou as ações do Prefeitura na Área, mobilizando empresas para atender moradores das regiões do Almerinda Chaves e Morada das Vinhas. Nessas duas edições foram registrados 653 participantes e 1.340 entrevistas de emprego.
A diretora da SMDECT e responsável pelo eixo Emprega+, Cida Gibrail, destaca que a descentralização dos serviços tem sido fundamental para ampliar o acesso da população às oportunidades. “Nosso objetivo é fazer com que as oportunidades cheguem até as pessoas. Muitas vezes, a distância, o custo do deslocamento ou até a falta de informação dificultam o acesso às vagas. Quando levamos empresas e serviços para dentro dos bairros, aproximamos quem busca uma colocação de quem está contratando, fortalecemos a empregabilidade e promovemos inclusão social por meio do trabalho.”