A próxima edição do Emprego da Gente nos Bairros está prevista para o mês de julho e será direcionada aos alunos do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), na Argos, em horário adaptado às características do público atendido.

Em Jundiaí, entre 2025 e o primeiro semestre de 2026, as ações de empregabilidade realizadas de forma descentralizada contabilizaram mais de 2,6 mil pessoas atendidas e 4.675 entrevistas de emprego. A estratégia é do Emprega+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da prefeitura, que integra diferentes secretarias, empresas e instituições parceiras para facilitar o ingresso da população no mercado de trabalho.

A descentralização dos serviços de empregabilidade, com ações diretamente nos bairros, aproxima trabalhadores das empresas e amplia o acesso às vagas. O trabalho começou em 2025, com atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). Durante as ações, as equipes realizaram cadastros em plataformas de empregabilidade, orientaram os participantes sobre o uso dos sistemas de vagas e fizeram encaminhamentos para processos seletivos de empresas e programas de aprendizagem.

Ao longo do ano, foram promovidas 19 ações nos Cras Central, Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sul e no Centro de Convivência Vila Esperança, beneficiando 307 moradores. Com os bons resultados, o programa ampliou sua atuação e criou o Emprego da Gente nos Bairros, iniciativa que leva empresas para dentro das comunidades, reduzindo as dificuldades de deslocamento e aproximando as oportunidades da realidade dos trabalhadores.

Somente em 2025, o Emprego da Gente nos Bairros realizou três edições, que atenderam 254 pessoas e resultaram em 642 entrevistas de emprego.