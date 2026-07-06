Criado há 14 anos por Magali Ormenese, o Grupo Quadradinhos do Amor, da Paróquia Nova Jerusalém, promove uma corrente de solidariedade que aquece o inverno de pacientes e recém-nascidos atendidos pelo Hospital Universitário (HU). Atualmente, a iniciativa reúne cerca de 60 voluntárias que confeccionam, ao longo de todo o ano, mantas, casaquinhos, gorros e sapatinhos, distribuídos gratuitamente a quem mais precisa.
Mais do que peças de lã, cada doação representa acolhimento, carinho e esperança. O trabalho, realizado de forma totalmente voluntária, é coordenado por uma equipe responsável pela organização das atividades e pela continuidade da iniciativa. Integram essa equipe Ana Beatriz Carturan, Maria Cristina Fastellini, Gildete Boldrini, Aparecida Glória França e Denise Maria Lucchini Pincinato.
Segundo Marnei Abu Jamra, voluntária há 14 anos e coordenadora do Grupo Quadradinhos do Amor, a dedicação das participantes é movida pelo desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. "Cada ponto que fazemos é uma demonstração de carinho. Saber que nosso trabalho pode aquecer alguém nos motiva a continuar essa missão há 14 anos. E, com a ajuda da comunidade, conseguimos levar esse amor a cada vez mais pessoas."
Para manter a produção das peças, o grupo conta com o apoio da comunidade por meio de doações de lã. São utilizadas lãs para a confecção das mantas e lãs específicas para bebê, destinadas à produção de casaquinhos, gorros e sapatinhos.
As doações de lã podem ser entregues na secretaria da Paróquia Nova Jerusalém. Também é possível contribuir financeiramente por meio de Pix (denisemlp@yahoo.com.br – Banco Bradesco). Todo o valor arrecadado é destinado à compra de materiais utilizados na confecção das peças.
A iniciativa, idealizada por Magali Ormenese e mantida pelo trabalho voluntário de dezenas de mulheres e pelo apoio da comunidade, demonstra como gestos de solidariedade podem transformar simples fios de lã em acolhimento, conforto e esperança para pacientes e familiares atendidos pelo Hospital Universitário.