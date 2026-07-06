Criado há 14 anos por Magali Ormenese, o Grupo Quadradinhos do Amor, da Paróquia Nova Jerusalém, promove uma corrente de solidariedade que aquece o inverno de pacientes e recém-nascidos atendidos pelo Hospital Universitário (HU). Atualmente, a iniciativa reúne cerca de 60 voluntárias que confeccionam, ao longo de todo o ano, mantas, casaquinhos, gorros e sapatinhos, distribuídos gratuitamente a quem mais precisa.

Mais do que peças de lã, cada doação representa acolhimento, carinho e esperança. O trabalho, realizado de forma totalmente voluntária, é coordenado por uma equipe responsável pela organização das atividades e pela continuidade da iniciativa. Integram essa equipe Ana Beatriz Carturan, Maria Cristina Fastellini, Gildete Boldrini, Aparecida Glória França e Denise Maria Lucchini Pincinato.