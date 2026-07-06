Jundiaí vai ganhar um importante reforço na assistência aos pacientes que necessitam de hemodiálise e no acompanhamento de pessoas com doença renal crônica em estágios avançados. A prefeitura está em processo de formalização de contrato com o Instituto de Nefrologia de Jundiaí (INJ) para a oferta de 34 cadeiras destinadas ao cuidado renal, o que vai beneficiar 204 pessoas e ampliar a capacidade de atendimento no município e em toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
O município conseguiu a habilitação da clínica junto ao Ministério da Saúde em março deste ano, e a Secretaria de Promoção da Saúde já está diligenciando as providências para iniciar os atendimentos. Pelo contrato, a pasta federal será responsável pelo custeio de cada paciente. Além da hemodiálise, a nova clínica também está habilitada para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica nos estágios 4 e 5.
“Este é um avanço importante para Jundiaí e para toda a região. A contratação amplia a oferta da assistência, qualifica a linha de cuidado dos pacientes renais e fortalece a capacidade de resposta da rede pública de saúde”, destaca o secretário da pasta, Flávio Amorim.
A hemodiálise é indicada quando os rins perdem a capacidade de filtrar adequadamente o sangue, removendo toxinas e excesso de líquidos. Trata-se de um procedimento de alta complexidade, realizado por meio de tecnologia especializada. Até então, a única clínica habilitada no município já operava em sua capacidade máxima, o que levava muitos pacientes que precisam desse cuidado a serem encaminhados para outros municípios que também contam com clínicas habilitadas pelo Estado, como Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha e Bragança Paulista.
Além do deslocamento para outras cidades, outro impacto é a sobrecarga hospitalar: muitos pacientes permanecem internados no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) mesmo após a estabilização clínica, por falta de vaga para a realização da hemodiálise, o que compromete a rotatividade de leitos e o atendimento de outras demandas.
“As novas vagas representam um ganho importante para a rede, liberando em média 30 leitos por mês no hospital ocupados por pacientes dialíticos”, complementa o secretário de Saúde.
O acesso às vagas de hemodiálise disponíveis na clínica INJ seguirá o regramento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo regulado por meio do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp), o que permitirá transparência e garantia de equidade no acesso, beneficiando os pacientes de Jundiaí.