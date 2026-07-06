Jundiaí vai ganhar um importante reforço na assistência aos pacientes que necessitam de hemodiálise e no acompanhamento de pessoas com doença renal crônica em estágios avançados. A prefeitura está em processo de formalização de contrato com o Instituto de Nefrologia de Jundiaí (INJ) para a oferta de 34 cadeiras destinadas ao cuidado renal, o que vai beneficiar 204 pessoas e ampliar a capacidade de atendimento no município e em toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

O município conseguiu a habilitação da clínica junto ao Ministério da Saúde em março deste ano, e a Secretaria de Promoção da Saúde já está diligenciando as providências para iniciar os atendimentos. Pelo contrato, a pasta federal será responsável pelo custeio de cada paciente. Além da hemodiálise, a nova clínica também está habilitada para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica nos estágios 4 e 5.

“Este é um avanço importante para Jundiaí e para toda a região. A contratação amplia a oferta da assistência, qualifica a linha de cuidado dos pacientes renais e fortalece a capacidade de resposta da rede pública de saúde”, destaca o secretário da pasta, Flávio Amorim.